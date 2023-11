Leonardo: annunciato il successo dell'elicottero AW09 in Europa

Leonardo: l’elicottero monomotore AW09 di ultima generazione continua a crescere con l’annuncio al salone internazionale European Rotors

Il numero di partner internazionali del programma AW09, l’elicottero monomotore di ultima generazione di Leonardo, continua a crescere con l’annuncio al salone internazionale European Rotors (Madrid, 28-30 novembre) dell’aggiunta di Léman Aviation, che ha firmato contratti preliminari per dieci unità. Léman Aviation offre soluzioni customizzate per il soddisfacimento delle esigenze di trasporto privato dei clienti: vendita e acquisizione, comproprietà, operazioni e servizi charter, manutenzione e addestramento. Basata in Svizzera e Francia con una forte presenza a Montecarlo e nella zona della Riviera Francese, Léman Aviation fornisce servizi con i più alti standard dell’industria di settore a livello internazionale.

Léman Aviation rafforza il consenso già raccolto dal programma AW09 e il suo potenziale di mercato mentre diversi distributori europei di elicotteri Leonardo stanno valutando di estendere al nuovo modello la loro collaborazione e i loro accordi di distribuzione nella regione. Con quest’ultimo risultato, il successo mondiale dell’AW09 si estende all’Europa dopo gli annunci di partnership e gli accordi di distribuzione già sottoscritti in Nord America, America Latina, Africa e Asia nel 2023, alcuni dei quali con ordini da parte di utenti finali. Il numero complessivo di contratti preliminari potrebbe raggiungere 80 elicotteri a livello mondiale entro la fine dell’anno.

“L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. Gli ulteriori contratti preliminari appena firmati in Europa ne sono ulteriore prova”, ha dichiarato Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters.

Vincent Pollet e Nicolas Miras, co- fondatori di Léman Aviation, hanno dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Leonardo sul programma AW09. Questo risultato consente a Léman Aviation di rafforzare la propria gamma di servizi elicotteristici comprendenti voli charter, comproprierà e gestione delle attività commerciali legate agli aeromobili. Il lancio dell’AW09 in Francia giunge in un momento di grande interesse di mercato e intendiamo rispondere con questo elicottero allo stato dell’arte”.

L’AW09 è la risposta ideale di Leonardo nel segmento ‘long-light single’, con un design totalmente nuovo in grado di sostenere la competitività di lungo periodo nella sua categoria di peso. Un mock-up 1:1 dell’elicottero nella sua configurazione finale è in mostra statica a European Rotors suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina e ergonomia, ingombro, avionica e tecnologia di ultima generazione.