LG Electronics fonda il centro di innovazione LG NOVA nella Silicon Valley

LG Eletronics fonda LG Nova un centro d’innovazione per accelerare la creazione di nuovi business con l'iniziativa “Mission for the Future”.

LG Electronics ha fondato LG NOVA, il nuovo centro di innovazione, situato nella Silicon Valley, che ha l’obiettivo di creare un ecosistema di accelerazione della crescita di nuove idee che incarnano la filosofia di LG “Innovation for a better life”. LG NOVA collaborerà con startup e imprenditori per portare idee e progetti alla successiva fase di sviluppo, lavorando con loro per costruire nuovi business.

Il centro di innovazione è focalizzato sulla accelerazione dello sviluppo di soluzioni che migliorano accessibilità, mobilità, usabilità e connettività dedicate a casa, lavoro, scuola e vita in generale, e sullo sviluppo di idee e nuovi approcci per la riduzione del consumo di carbonio e per il maggiore utilizzo di energie rinnovabili.

LG NOVA presenta oggi anche la sua prima iniziativa, Mission for the Future, la competition globale dedicata alle startup per trovare nuove tecnologie innovative e idee di business proiettate verso il futuro. Mission for the Future è un programma annuale creato per cercare le migliori idee e attività che possono migliorare la qualità della vita tramite un futuro più verde, più smart, più sano e più connesso. I partecipanti selezionati per la competition inizieranno a lavorare con il team LG NOVA sulle loro proposte commerciali entro tre-sei mesi, fino al processo di selezione dei finalisti a partire da marzo 2022.

I finalisti della competizione avranno l'opportunità di lavorare con il team californiano di LG NOVA per accelerare la loro crescita e portare la loro attività alla fase successiva. La società intende dedicare fino a 20 milioni di dollari per supportare i finalisti con investimenti, risorse, finanziamenti per lo sviluppo di concept e l'accesso all'infrastruttura globale e alla catena di fornitura di LG per costruire attività congiunte con LG.

Durante tutto il processo, i partecipanti avranno l'opportunità di lavorare con LG e i suoi partner, di accedere a risorse aziendali, a programmi di tutoraggio e a programmi pilota per continuare a far crescere la propria attività.

"La sfida Mission for the Future rappresenta il primo passo di LG NOVA verso la creazione di innovazione con approccio outside-in, grazie alla collaborazione con innovatori e startup in tutto il mondo volta a far crescere idee e costruire attività", ha affermato il dott. Sokwoo Rhee, vicepresidente senior per l'innovazione presso LG Electronics e capo di LG NOVA. “LG vuole creare un impatto sociale positivo e crediamo che prospettive diverse possano portare a innovazioni migliori. Ciò significa sviluppare tecnologie per una vita sostenibile, prodotti eco-compatibili e una società inclusiva in generale. Innoveremo per salvare vite, salvare la terra e creare una vita migliore per tutti”.