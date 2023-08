LG Electronics Italia, annunciate due nuove nomine in ambito HR

LG Electronics Italia, due nuove importanti nomine in ambito HR: Giuseppe Dallone è stato nominato HR Director Europe Region e Lara Coccodrilli diventa HR Manager Italy&Greece

LG Electronics Italia annuncia due nuove importanti nomine nell’ambito del Leadership Team delle Risorse Umane. In particolare, Giuseppe Dallone, già HR Director Italy&Greece di LG Electronics Italia, ricoprirà il ruolo di HR Director Europe Region, mentre Lara Coccodrilli, già Performance, Compensation e Talent Management Senior, è stata nominata HR Manager Italy&Greece.

“Per essere sempre in grado di rispondere efficacemente e rapidamente ai cambiamenti di mercato come quelli che stiamo vivendo, le Organizzazioni devono essere in grado di sviluppare e attuare Strategie di Sviluppo del Capitale Umano di breve e medio-lungo periodo. LG ha implementato in maniera strutturale queste strategie puntando alla valorizzazione delle sue Risorse”, ha dichiarato Giuseppe Dallone, HR Director Europe Region. “I cambiamenti annunciati rispondono proprio a questa visione. Sono orgoglioso della fiducia accordatami e mi approccio a questa nuova sfida con l’obiettivo di incoraggiare e promuovere la cultura del Cambiamento (“Reinvent LG”) che consentirà all’azienda di crescere ed essere sempre più competitiva”.

In particolare nel nuovo ruolo, Dallone ricoprirà una posizione di coordinamento e gestione internazionale riportando direttamente al Presidente Europeo di LG Electronics EU, Heaven Lee, e all’HR Global Function Leader, Carlos Olave, con un importante focus sulla Trasformazione Agile di gruppo, la valorizzazione del mix generazionale esistente, la promozione della Diversità e dell’Inclusione e l’accelerazione dei processi di Sviluppo dei Talenti interni.

Nel corso di quasi 20 anni in LG Electronics, Dallone ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità entrando in azienda come Country HR Senior Manager fino ad assumere il ruolo di HR Director Italy&Greece con un ruolo di supervisione e direzione sulla gestione, selezione e formazione delle risorse umane, employer branding, leadership development e sviluppo dei talenti. Possiede una lunga e consolidata esperienza nel mercato ICT e hi-tech avendo lavorato in aziende leader di settore come IBM Italia e NEC Italia prima di proseguire la sua carriera in LG Electronics.

Coccodrilli sarà invece alla guida del team HR italiano e greco riportando al Presidente & CEO di LG Italia e Grecia, Jung Doo Lee, e a Giuseppe Dallone, con l’obiettivo di promuovere una cultura aziendale inclusiva e flessibile volta alla valorizzazione delle persone e allo sviluppo delle competenze attraverso esperienze coinvolgenti e significative lungo tutto il percorso professionale in azienda. Nel corso di oltre 15 anni in azienda, Coccodrilli ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità entrando in azienda come HR Administration fino a ricoprire nel 2014 il ruolo di Performance, Compensation & Talent Management.

Le nuove nomine rispecchiano la vision annunciata recentemente dal CEO Global William Cho che punta a trasformare l’azienda in una Smart Life Solution Company. Cho ha sottolineato che, per raggiungere questo traguardo, occorre reinventare il modo di lavorare e comunicare dell’intera azienda: in questo scenario, dunque, le Risorse Umane assumono una rinnovata centralità e un ruolo chiave strategico imprescindibile per il raggiungimento dell’obiettivo.