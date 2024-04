LG, nel primo trimestre 2024 utile operativo di 1,33 trilioni di KRW

LG, risultati primo trimestre 2024: fatturato consolidato pari a 21,09 trilioni di KRW e utile operativo di 1,33 trilioni di KRW

LG Electronics Inc. ha annunciato un fatturato consolidato per il primo trimestre 2024 pari a 21,09 trilioni di KRW e un utile operativo di 1,33 trilioni di KRW. Il settore home appliance dell'azienda ha dimostrato una leadership globale, raggiungendo ricavi record e margini di profitto operativi a due cifre. Il settore dei componenti per veicoli elettrici (EV), key driver della crescita futura, continua la sua costante espansione. Sia il settore TV che quello delle business solutions hanno registrato una crescita delle vendite anno su anno, tornando a essere profittevoli rispetto al trimestre precedente.

Nonostante le difficili condizioni macroeconomiche, come gli alti prezzi delle materie prime, i tassi di cambio volatili, l'aumento dei tassi di interesse e la ritardata ripresa della domanda, LG ha raggiunto il suo fatturato totale più alto di sempre per un primo trimestre. Questo importante risultato sottolinea l'efficacia dell'implementazione di modelli di business sostenibili come i servizi di abbonamento e le opportunità di crescita nel promettente settore B2B. L'enfasi di LG sulle caratteristiche di differenziazione come AI, efficienza energetica e design customer-centric ha rafforzato la sua competitività nel mercato premium. Inoltre, l'approccio strategico volto a offrire linee di prodotti differenziate e strutture di prezzi flessibili ha permesso all'azienda di affrontare con successo l’attuale polarizzazione della domanda.

L'utile operativo ha superato 1 trilione di KRW per il quinto anno consecutivo, mostrando le forti prestazioni di LG di fronte alla crescente concorrenza del mercato. L'attenzione dell'azienda alle attività di contenuti/servizi e alle vendite dirette al consumatore tramite l'Online Brand Shop (OBS) hanno alimentato la crescita qualitativa. Gli sforzi per stabilizzare i costi delle materie prime e della logistica, insieme alla flessibilità delle sedi di produzione hanno ulteriormente rafforzato la redditività.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha generato, nel primo trimestre, un fatturato pari a 8,6 trilioni di KRW e un utile operativo di 940,3 miliardi di KRW. Questo rappresenta un incremento del 7,2% del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, stabilendo un nuovo record per le prestazioni del primo trimestre. I profitti operativi hanno raggiunto il secondo livello più alto nella storia dell'azienda, con un margine di profitto operativo del 10,9%, sottolineandone l'eccezionale competitività a livello globale.

Guidata dalle sue tecnologie più rappresentative, in particolare nei motori e nei compressori, il business Home Appliance di LG continua a innovare in un panorama di mercato maturo. Con un impegno costante nella leadership del settore, LG è pioniere di iniziative all’insegna della trasformazione come i servizi di abbonamento di prodotti, e l’avanzamento del concetto di 'Affectionate Intelligence' per i suoi elettrodomestici. Queste innovazioni sono studiate su misura per entrare in sintonia con le esigenze dei clienti e soddisfarle in modo efficace. Inoltre, LG sta espandendo strategicamente le sue iniziative B2B, tra cui HVAC e soluzioni built-in, per sfruttare le emergenti opportunità di crescita.

LG Vehicle Solutions Company ha registrato, nel primo trimestre, un fatturato di 2,66 trilioni di KRW e un utile operativo di 52 miliardi di KRW, pari a un aumento del fatturato dell'11,5% su base annua. L'attuale conversione degli ordini arretrati in entrate procede costantemente. Nonostante i continui investimenti in siti di produzione all'estero per soddisfare nuovi ordini e le richieste degli OEM, l'azienda ha mantenuto una redditività stabile, beneficiando di economie di scala derivanti dall'espansione dei ricavi.

Se da un lato le previsioni vedono un leggero rallentamento nella recente crescita della domanda di EV, la domanda di componenti EV ad alto valore aggiunto continua con una crescita costante. LG sta affrontando in modo proattivo queste nuove dinamiche di mercato sviluppando un portafoglio equilibrato, che va dall'infotainment di bordo ai gruppi propulsori e ai sistemi di illuminazione. L'azienda mira a garantire una crescita sostenuta dei ricavi e una base di profitto stabile adattandosi attivamente a questi cambiamenti di mercato.

LG Home Entertainment Company ha registrato, nel primo trimestre, un fatturato di 3,49 trilioni di KRW e un utile operativo di 132,2 miliardi di KRW. Ciò rappresenta un aumento del 4,2% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla ripresa della domanda di TV in Europa e al successo del lancio dei nuovi modelli 2024. L'utile operativo positivo è stato alimentato dalla solida performance del business dei contenuti/servizi webOS, oltre che dalle vendite di prodotti tradizionali. Nonostante le sfide, come l'aumento dei prezzi dei pannelli LCD, l'azienda ha gestito efficacemente la redditività.

In prospettiva, nel secondo semestre si prevede una graduale ripresa della domanda del mercato TV. La strategia di LG si concentra sulla leadership nel settore OLED e sulla premiumness dei suoi TV LCD QNED, migliorando continuamente la redditività del business della piattaforma webOS, pronto a una rapida crescita.

LG Business Solutions Company ha registrato, nel primo trimestre, un fatturato di 1,57 trilioni di KRW, segnando un aumento del 6,5% anno su anno, e un utile operativo di 12,8 miliardi di KRW. Il lancio dei nuovi laptop LG gram, dotati di IA on-device e pensati per il periodo dei diplomi e delle iscrizioni ha ottenuto un riscontro positivo da parte del mercato. Inoltre, le vendite di prodotti per display commerciali, tra cui lavagne elettroniche e insegne a LED, hanno registrato una crescita. Sebbene l'utile operativo sia tornato in territorio positivo rispetto al trimestre precedente, si è registrato un leggero calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attribuito a fattori quali l'aumento dei prezzi dei componenti e l'intensificarsi della concorrenza.

Quest'anno, il mercato IT nel suo complesso dovrebbe mantenere livelli di domanda simili a quelli dell'anno precedente, con una leggera crescita prevista nel segmento dei display commerciali. Si prevede un aumento della domanda di prodotti IT ad alte prestazioni, come i monitor per il gaming e la segnaletica a LED. LG punta a guidare il mercato con prodotti IT strategici e adatti alle esigenze dei clienti, integrando funzioni specifiche per il gaming e display OLED, oltre a prodotti LED di livello premium. Gli sforzi per sviluppare in modo proattivo nuove attività promettenti come la robotica e la ricarica dei veicoli elettrici continueranno a guidare le prospettive di crescita future.