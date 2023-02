Loacker lancia "La tua scelta buona”: on air in Italia la nuova campagna

"La tua scelta buona": è on air in Italia la nuova campagna di Loacker

Loacker lancia in Italia il nuovo spot “La tua scelta buona”. Sviluppata da Dilemma e prodotta da Diaviva, con la regia di Federico Brugia, la campagna- dopo il successo avuto in Canada- approda “on air” anche in diversi Paesi del mercato europeo, come l’Italia. Lo spot dal titolo “La tua scelta buona” segna un nuovo importante capitolo nell’evoluzione della marca, percorso già intrapreso nel 2019 con il claim “La bontà è una scelta”.

L’azienda leader nel mercato dei wafer e specializzata nella produzione di specialità al cioccolato ha come obiettivo quello di raccontare il “perchè” in azienda la bontà sia una scelta quotidiana. Per il nuovo spot è stato deciso di spostare lo sguardo dall'azienda al consumatore, mettendo al centro le scelte buone che ognuno di noi può fare per vivere in maniera più consapevole.

Loacker lancia in Italia la nuova campagna: GUARDA IL VIDEO