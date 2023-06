Lottomatica, Bilancio di Sostenibilità: 2,2 mld di contributo erariale

Lottomatica, pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022: 2,2 mld di contributo erariale e 1,2 mld di valore economico distribuito agli stakeholder

È stato pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Lottomatica, il primo Gruppo italiano nel mercato del gioco pubblico e uno dei più importanti in Europa, con 1.600 dipendenti diretti e oltre 16.000 persone che lavorano nell'ambito della sua rete specialistica in franchising. Il Bilancio mette in luce il forte impegno dell'azienda in ambito di Sostenibilità e Responsabilità Sociale e la stretta collaborazione con le Istituzioni e le Autorità regolatorie per garantire un’esperienza di gioco sicura e controllata.

Lottomatica contribuisce a supportare attivamente le finanze pubbliche, con oltre 2,2 miliardi di euro di contributo erariale nel 2022, e alla realizzazione di iniziative sociali (i contributi in tal senso sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente). Il valore economico distribuito da Lottomatica ai propri stakeholder (tra cui fornitori, azionisti, dipendenti e comunità) è stato pari a circa 1,2 miliardi di euro. Innovazione, sviluppo digitale e tecnologia sono tre elementi fondamentali per garantire ai clienti di Lottomatica una gamma di prodotti e servizi divertente, sicura, completa e in linea con le linee guida contenute nel Programma di Gioco Responsabile redatto annualmente, che identifica tre aree prioritarie di intervento: la tutela dei minori, la prevenzione del gioco eccessivo e la promozione di un modello di gioco sano, responsabile e consapevole.

Tutte le sale gestite da Lottomatica hanno ricevuto specifica formazione sul gioco responsabile tramite corsi realizzati in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, mentre le piattaforme per il gioco online hanno la certificazione internazionale G4 sul gioco responsabile. Alla luce del proprio ruolo strategico, nel 2022 Lottomatica ha deciso di consolidare il proprio impegno sui temi ESG, al fine di migliorare la sostenibilità del business e integrare a fondo le politiche orientate alla sostenibilità nelle sue decisioni aziendali.