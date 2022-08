Marvel esalta le mandorle nel nuovo spot di Almond Board of California

Almond Board of California insieme a Marvel nel suo nuovo spot firmato Different

Almond Board of California torna in comunicazione con un nuovo spot realizzato insieme a Marvel Studios in occasione dell’uscita del film ‘Thor: Love and Thunder’. La campagna è stata creata da Different in collaborazione con Sterling-Rice Group, agenzia statunitense di marketing di Almond Board of California.

Una campagna pianificata in Italia, USA, UK, Messico e India, in cui la collaborazione tra le agenzie creative e i team Marvel specifici locali ha permesso di sviluppare creatività specifiche per ogni mercato. L’obiettivo principale è quello di promuovere il consumo delle mandorle come snack sano e pratico, ideale per ricaricare le energie della giornata.

La protagonista del nuovo spot è una mamma appassionata dei film Marvel ed in particolare di Thor. Nei ritagli di tempo si mette al lavoro per costruire un martello di Thor fatto a mano, un lavoro faticoso che solo grazie alle mandorle riesce a portare a termine. Tutti noi abbiamo dei superpoteri che usiamo ogni giorno a casa o sul lavoro, ci basta solo una manciata di mandorle per ricaricarli.

"In Italia abbiamo intrapreso un viaggio per comunicare come le mandorle siano un carburante per il benessere che fornisce energia naturale per vivere appieno anche le giornate più impegnative, evidenziandone i comprovati benefici per la salute”, commenta Emily Fleischmann, vice presidente, Global Market Development di Almond Board of California.