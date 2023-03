Mattel è tra le TOP10 aziende del Diversity Brand Index

Mattel, con Barbie tra le 10 migliori aziende del Diversity Brand Index per il terzo anno consecutivo

Con Barbie, Mattel rientra per il terzo anno consecutivo tra le 10 migliori aziende del Diversity Brand Index, il progetto di ricerca italiano volto a misurare la capacità dei marchi di orientarsi sempre di più verso una cultura aziendale basata sui concetti di diversity e inclusione. Barbie è risultata tra i migliori brand dopo l’elaborazione delle valutazioni del Comitato Scientifico e del Security Check Committee, sommate alle valutazioni di consumatrici e consumatori raccolte tramite la web survey. Il brand è entrato nuovamente nella TOP10 con il Progetto "Barbie Fashionistas - Prima bambola con apparecchio acustico".

Anna Laura Siracusa, Head of Marketing and Digital di Mattel Italia ha così commentato: "Sono particolarmente orgogliosa di questa conferma per il terzo anno consecutivo. Barbie crede nel potere della 'rappresentazione'. Barbie Fashionistas è la linea di bambole con più rappresentazioni di diversità attualmente presente sul mercato e ci impegniamo a continuare a introdurre in futuro bambole con diverse tonalità di pelle, tipi di capelli, tipologie di corpo e disabilità per far sì che nella linea offerta sul mercato si riflettano le diversità che i bambini vedono nel mondo intorno a loro. È importante per le bambine ed i bambini vedersi riflessi nel prodotto, ma è altrettanto importante anche incoraggiare il gioco con bambole che non assomiglino loro, per aiutarli a capire e celebrare l'importanza dell'inclusione".

"Barbie si sta impegnando con la massima priorità a ridefinire il concetto di 'somigliare a Barbie', mostrando una visione multidimensionale di bellezza e moda attraverso la nostra linea Fashionistas, affinché la diversità e l’inclusione siano alla base di tutto ciò che facciamo e la nuova bambola con apparecchi acustici rappresenta al meglio il nostro continuo impegno per rappresentare le diversità su scala globale", ha concluso Siracusa.

La presenza di Mattel all’interno della TOP10 è stata comunicata ufficialmente in occasione del Diversity Brand Summit 2023, un’occasione di confronto per scoprire il valore potenziale che genera l’inclusione dei brand sui mercati e nella società.