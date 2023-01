McDonald's, on air il nuovo spot con Joe Bastianich

McDonald's lancia la nuova campagna pubblicitaria per la game "My Selection 2023"

È partita il 4 gennaio la comunicazione pubblicitaria di McDonald's per la gamma My Selection 2023, linea a cui si aggiungono due nuove ricette con focus su prodotti a marchio Dop e Igp.

La campagna, firmata da Leo Burnett, si compone di quattro spot: un formato lungo che racconta la gamma e tre soggetti in formato 15” e 20” dedicati alle singole ricette. Al lavoro i due registi Jacek Szymanski, specializzato nel food, e William 9, che ha curato le scene in live action.

Guarda lo spot

Come riporta Engage, la nuova selezione è presentata da Joe Bastianich che ne esalta gli ingredienti italiani. La campagna è on air in tv sulle principali emittenti nazionali, sui canali digitali e social e sulla stampa con una presenza sui principali quotidiani nazionali.

La strategia media è a cura di OMD. In particolare, sui canali social Joe Bastianich sarà al centro di una serie di contenuti che racconteranno McDonald’s My Selection 2023 mettendo in luce la qualità degli ingredienti.