Mediobanca con agoraPlatform per una maggiore efficienza operativa

Mediobanca lancia agoraPlatform per l'automazione dell’emissione e la gestione del ciclo di vita dei certificati di investimento

Mediobanca automatizza i processi di emissione dei certificati di investimento attraverso agoraPlatform, l’innovativa piattaforma che sfrutta la Distributed Ledger Technology (DLT) per una maggiore efficienza operativa. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la società inglese agora Digital Capital Markets Ltd (agora), è coerente con la crescente affermazione dei certificati di investimento tra le soluzioni finanziare innovative, mercato che vede oggi Mediobanca tra gli emittenti protagonisti con oltre 300 emissioni l’anno.

Una piattaforma innovativa insignita anche del riconoscimento “MF Innovazione Award” nella categoria “Open Innovation: open investment certificate”, conferito a Mediobanca in occasione della serata di premiazione dell’edizione 2022 dei Banking Awards organizzati da Class Editori. agoraPlatform è la prima piattaforma al mondo a utilizzare gli smart contract e la DLT nell’emissione e nella gestione del ciclo di vita dei certificati. La piattaforma riduce significativamente le tempistiche di produzione della documentazione d’offerta di emissioni di investment certificates: un’attività che di norma richiede la compilazione di un importante volume di informazioni ricorsive e pertanto potenzialmente soggetta ad errori operativi. Grazie all’agoraPlatform è possibile automatizzare gran parte di queste informazioni, limitando l’intervento umano a un solo input iniziale. La piattaforma costituisce, di fatto, un enorme vantaggio competitivo per Mediobanca, specialmente in un momento in cui i distributori tendono a favorire emittenti in grado non solo di offrire un prezzo competitivo ma anche un miglioramento del time-to-market nella predisposizione contrattuale, un elemento determinante per allocare al meglio le scelte di investimento.

In particolare, l’infrastruttura sviluppata da agora facilita un'interazione senza interruzioni tra diverse funzioni e dipartimenti dell’Area Capital Markets (vendita, strutturazione, negoziazione e documentazione) all’interno di un ambiente digitale, oltre a redigere e finalizzare automaticamente tutti i documenti di offerta inclusi, tra gli altri, termsheet, condizioni definitive e altra documentazione ancillare. Un’innovazione possibile grazie alla DLT e alla smart contract, per una sincronizzazione in tempo reale di tutti gli attori coinvolti (interni ed esterni) nell’intero processo di emissione. Dopo il lancio iniziale della piattaforma nell'estate 2021 e la piena implementazione nel corso dell'anno, Mediobanca conta oggi oltre 20 utenti attivi nella gestione del prodotto e ha già completato le prime emissioni attraverso questa innovativa piattaforma.

Marco Pozzi, Group COO di Mediobanca, ha dichiarato: “La digitalizzazione dei flussi di lavoro delle emissioni rappresenta per Mediobanca un nuovo tassello nel suo percorso di innovazione tecnologica e la inserisce tra i “first mover” nel mercato dei certificates. Attraverso questa innovativa piattaforma, Mediobanca punta ad aumentare i volumi di emissioni soddisfacendo così la crescente richiesta da parte dei propri distributori. L'adozione della tecnologia DLT pone inoltre le basi per un'ulteriore automazione nella gestione del ciclo di vita post-negoziazione, internamente ed esternamente, in un ecosistema futuro che potrà comprendere depositari centrali di titoli e partner emittenti.”

Charlie Berman, co-fondatore e CEO di agora, ha dichiarato: “Siamo lieti che Mediobanca abbia scelto agora come partner per la digitalizzazione nel mercato dei certificati di investimento. Con l'adozione della piattaforma agoraPlatform, Mediobanca è all'avanguardia tecnologica assoluta nel Capital Markets."