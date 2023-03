Il Metaverso a GoBeyond 2023: la case study di Randstad Italia

Randstad porta a GoBeyond la sua visione del Metaverso, punto d'incontro tra nuovi talenti e aziende

Si è svolta ad Assago, presso l’NH Milano Congress Center, la terza edizione di GoBeyond – Where Tech Accelerates Business. Si tratta del primo hub d'incontro fra Information Technology, Business & Innovation Manager sugli sviluppi concreti delle nuove tecnologie digitali all'interno di aziende, PA e nella sanità, che ha come scopo quello di confrontare idee e innovazioni dei leader di settore sul tema della trasformazione digitale, per ripensare l’impresa del futuro e puntare su nuove competenze.

8 i focus tematici su cui si è strutturato l'incontro organizzato da IKN Italy: IT Leadership, Future of Work, Cloud & Governance, IT & Business Strategy, Metaverso & Connettività, IT Monetization, IT Motivation, Digital Health & PA. In particolare, la Sessione" Metaverso, Connettività & IT Monetization" è stata opportunità di confronto con le realtà più all'avanguardia per capire dove ci sta portando la connettività. In questo contesto Luca Fallica, Head Program Management & Digital Innovation di Randstad, ha illustrato il rapporto tra il Metaverso e la Società di Human Resources: quest'ultima rappresenta infatti la prima Agenzia per il Lavoro con uno spazio nel Metaverso, un hub innovativo che dà forma a una nuova proposta di talent&customer experience rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

Per Randstad l'aspetto umano rimane però la base per nuove esperienze, come ha chiosato Fallica nel corso del suo intervento a GoBeyond 2023: "L'obiettivo di Randstad è quello di essere 'working life partner' di talenti e clienti, e in questo contesto la tecnologia è fondamentale, nel totale rispetto del rapporto umano. Quindi quando abbiamo iniziato a parlare del Metaverso, lo abbiamo pensato come un canale nuovo, un ulteriore punto di contatto soprattutto con la GenZ, e non come l'unica scelta".

L'intervista di affaritaliani.it a Luca Fallica, Head Program Management & Digital Innovation di Randstad

Ai microfoni di affaritaliani.it, Luca Fallica, Head Program Management & Digital Innovation di Randstad, ha raccontato i motivi che hanno spinto la principale Società di Human Resources al mondo a entrare nel Metaverso e generare un'area all'avanguardia che sia più attrattiva per le nuove generazioni.

"Abbiamo fatto questa scelta soprattutto per le nuove generazioni, per incontrarle su canali innovativi cui magari loro sono già abituati. Il Metaverso ci apre a prospettive nuove e infatti l'obiettivo che ci siamo dati è proprio la sperimentazione, per noi, per i nostri clienti e per i nuovi talenti" ha commentato Fallica.

In linea con i valori dell'azienda, che da sempre opera dando ampia importanza al punto di vista umano, Luca Fallica dichiara che lo human touch rappresenta un aspetto fondamentale che vogliamo mantenere, facendo in modo di tenere sempre vivo un forte link tra le persone e le tecnologie.

Sulla partecipazione a GoBeyond 2023, l'Head Program Management & Digital Innovation di Randstad afferma: "Abbiamo deciso di partecipare all'evento perché si respira aria di innovazione, ci sentiamo partecipi di un gruppo di lavoro esteso che lavora e si confronta su un ambito innovativo. Ci piace infatti ascoltare non soltanto il nostro punto di vista, ma anche quello allargato, quello di aziende che, come noi, stanno iniziando ad approcciarsi a questo nuovo mercato".