MetLife, presentato il Rapporto annuale sulla sostenibilità

MetLife, l'ultimo report evidenzia la strategia integrata della Società per costruire un futuro più sostenibile

Il Rapporto annuale sulla sostenibilità di MetLife, leader mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, mostra come la compagnia continui a integrare la sostenibilità in tutte le proprie attività, anche attraverso gli impegni per il 2030 sul fronte del cambiamento climatico e delle politiche di diversità, equità e inclusione (DEI). Nel rapporto, MetLife fornisce anche informazioni sul proprio impegno a raggiungere entro il 2050 l'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) nell’ambito delle proprie attività nel mondo e del portafoglio di investimenti. L'impegno per l'azzeramento delle emissioni si basa sugli attuali impegni di sostenibilità di MetLife per il 2030, che comprendono gli 11 obiettivi climatici stabiliti nel 2020 e una serie di impegni DEI per il 2030 fissati nel marzo 2022. Le componenti finanziarie degli impegni DEI ammonteranno a oltre 2,5 miliardi di dollari entro il 2030.

"La nostra purpose 'always with you, building a more confident future' è al centro della nostra strategia ed è il fulcro della nostra missione di sostenibilità", ha dichiarato Michel Khalaf, Presidente e CEO di MetLife. "Per MetLife, il percorso verso un futuro più rassicurante è chiaro: sfrutteremo l'ampia disponibilità di risorse per costruire una società più inclusiva ed equa, promuovendo le opportunità economiche, creando un pianeta più sano e migliorando la salute e il benessere di tutte le persone".

Riconoscendo l’intrinseco legame tra questioni sociali e ambientali, MetLife ha messo a disposizione il potenziale delle sue persone, dei suoi prodotti, dei suoi servizi e dei suoi investimenti per rispondere in modo olistico alle esigenze delle comunità di tutto il mondo.

Tra gli esempi recenti di azioni citate nel rapporto di MetLife vi sono: l'avvio di oltre 6 miliardi di dollari di nuovi investimenti green e l'erogazione da parte della MetLife Foundation di oltre 1 milione di dollari di donazioni per il clima; il mantenimento della neutralità rispetto alle emissioni di anidride carbonica, obiettivo realizzato da MetLife da quando, nel 2016, è diventata la prima compagnia assicurativa con sede negli Stati Uniti a raggiungere tale status; la riduzione del 21% delle emissioni di gas serra tra il 2020 e il 2021 e la piantumazione più di 200.000 alberi in tutto il mondo dal 2020; il raggiungimento dei migliori livelli nel settore in merito al tema della diversità della forza lavoro in ogni categoria etnica e razziale negli Stati Uniti e per quanto riguarda la presenza di funzionari donna a livello globale; l’adesione alla Human Rights Campaign per l'Equality Act; l’espansione del programma di sponsorizzazione dei talenti dell'azienda, EXCELERATE, per promuovere lo sviluppo di leader diversi ad alto potenziale a livello globale; l'adempimento da parte della Fondazione MetLife dell'impegno triennale di 5 milioni di dollari per promuovere l'equità razziale negli Stati Uniti.

"Come assicuratore globale, da oltre 150 anni ci impegniamo ad agire come una forza che opera per il bene delle nostre comunità", ha dichiarato John Richter, Chief Sustainability Officer di MetLife. "Allineando i nostri sforzi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e incorporando la sostenibilità nella nostra attività, stiamo avendo oggi un impatto reale e a lungo termine".