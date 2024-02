Milano Cortina 2026, parte il countdown all'occasione olimpica

Milano Cortina 2026, al 'Pirellone' il countdown all'occasione olimpica: si accende il dibattito su infrastrutture e sostenibilità

Mancano due anni esatti alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano. Il countdown all'occasione olimpica è iniziato: ieri, al grattacielo Pirelli, il convegno "Il 6° cerchio", organizzato dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia, ha acceso i riflettori sullo stato di preparazione delle infrastrutture e sui principali temi, critici e non, che circondano il grande evento sportivo.

Il confronto, introdotto dalle parole del Presidente Gruppo Consiliare PD Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, è stato animato dalle voci, tra gli altri, di Lara Magoni, Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia; Marco Riva, Presidente CONI Lombardia; Silvia Roggiani, Deputata, Segretaria Regionale Partito Democratico; Martina Riva, Assessore Sport, Turismo e Giovani Comune di Milano; Alessandro Giungi, Presidente Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi Comune di Milano.

A partecipare anche Roberto Padrin, Presidente Provincia di Belluno; Michele Iannotti, Segretario provinciale PD Sondrio; Pierangelo Santelli, Presidente Comitato Paralimpico Lombardia; Andrea Zorzi, Pallavolista, Medaglia D’Oro e due volte Campione del Mondo; Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia.

Al centro della discussione, la trasparenza nell'organizzazione e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, emersi come pilastri fondamentali per la costruzione dell'evento. Majorino ha sottolineato l'importanza di assicurare che gli sforzi profusi per le Olimpiadi e Paralimpiadi lascino un'impronta positiva e concreta sul territorio, che non si annulli con la loro conclusione, affrontando al meglio le sfide della transizione ecologica e promuovendo uno sviluppo sostenibile.

Il dibattito non si è fermato neanche di fronte agli aspetti critici sottolineati dagli ospiti, tra cui la discussa costruzione della pista da bob a Cortina, tema divisivo su cui si è concentrata l'attenzione mediatica degli ultimi mesi. Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Belluno, ha affermato in proposito: "La pista da bob si doveva fare a Cortina, e non dovrei aggiungere altro".

"L'investimento economico è importante, così come i costi di gestione, a fronte di un numero di iscritti sicuramente basso: ma questa resta una disciplina olimpica. Adesso siamo alla fase finale, è stato firmato il contratto con la ditta Pizzarotti di Parma e mi è stato assicurato che l'opera sarà completa entro marzo 2025", ha proseguito Padrin.

"Io sono convinto che le Olimpiadi saranno un successo, nonostante alcune opere infrastrutturali non verranno completate in tempo", ha concluso il Presidente della Provincia di Belluno. Padrin ha poi sottolineato la proposta avanzata di costruire un villaggio olimpico che non fosse "usa e getta", non approvata, sollevando interrogativi sulla sostenibilità e sull'utilizzo a lungo termine delle strutture.

Punto di preoccupazione è stata l'assenza di progressi nei cantieri per le infrastrutture: nonostante un investimento di mezzo miliardo di euro, il ritardo nei lavori è stato attribuito alla mancanza di confronto e progettazione precisa da parte delle istituzioni regionali prima dell'avvio dei lavori. L'evento ha posto l'attenzione sull'importanza di un approccio inclusivo e orientato al futuro nell'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, auspicando che questa grande occasione sportiva diventi un catalizzatore per il progresso sociale, economico e ambientale per i territori coinvolti.