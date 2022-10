Milano Wine Week: Intesa Sanpaolo presenta Pillole di Oltrepò

Milano Wine Week 2022: Intesa Sanpaolo presente all'evento il 9 ottobre con ‘Colline e Oltre’ e ‘Destination Gusto’

Intesa Sanpaolo sarà presente alla Milano Wine Week domenica 9 ottobre con un convegno che porta le testimonianze di Colline e Oltre e Destination Gusto, entrambe realtà partecipate dal Gruppo e dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Colline e Oltre è nata lo scorso anno dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Banca del Monte di Lombardia, al fine di promuovere interventi di rilancio e qualificazione del settore vitivinicolo e di valorizzazione del territorio dell’Oltrepò Pavese. Tra i progetti già realizzati, Colline e Oltre ha lanciato il marchio Tavole Oltrepò, l’associazione osti di territorio costituita da sedici ristoratori con lo scopo di operare per il rilancio della ricettività turistica, e che pone attenzione particolare alla ristorazione dell’Oltrepò Pavese e alla valorizzazione dell’identità territoriale.

Destination Gusto è il nuovo food e-commerce di prodotti d’eccellenza rigorosamente Made in Italy, sviluppato grazie alla sinergia e alla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub, leader nel settore dei trasporti. Il convegno del 9 ottobre sarà l’occasione per presentare le progettualità di Colline e Oltre al pubblico di settore, unitamente agli accordi coordinati con alcune scuole di formazione lombarde: l’Istituto Carlo Porta di Milano e l’Istituto Santa Chiara di Stradella. Tali accordi prevedranno la possibilità di ideare e sviluppare percorsi di alternanza e tirocinio presso le sedi dei ristoratori dell’Associazione Tavole Oltrepò, interventi didattici da parte dei ristoratori associati e infine la formazione specifica per l’attività di sala e cucina da somministrare al personale dipendente dei ristoratori stessi.

L’Istituto Carlo Porta ha dato il via a due iniziative cui i ristoratori dell’Associazione Tavole Oltrepò potranno partecipare attraverso interventi didattici: il corso ITS Food and Beverage Management ed il corso ITS Agrifood and Marketing management in Sport Events. Questi progetti confermano l’importanza della formazione nell’ambito delle linee strategiche di Colline e Oltre, realtà che sin dalla sua costituzione promuove incontri bilaterali con gli operatori in un territorio che conta 75 Comuni e quasi il 70% delle aziende attive in provincia di Pavia, e definisce piani di marketing per la filiera vitivinicola al fine di promuovere le sue eccellenze, un progetto dedicato allo sviluppo del tartufo nero estivo, insieme alla Comunità montana e un hub di servizi dedicati alla ricettività, per accrescerne la qualità e valorizzare le dimore storiche come i castelli.

L’incontro del 9 ottobre, previsto per le 11.30 a Palazzo Bovara, vedrà l’apertura dei lavori di Matteo Casagrande Paladini, Direttore Generale Colline e Oltre e a seguire il saluto di Livann Cisa Asinari Gresy, Direttore Generale Destination Gusto. Per ricettività e ristorazione, interverranno Roberto Lechiancole, Prime Alture Wine Resort Casteggio e Socio Fondatore Tavole Oltrepò e Marco Viglini, Ristorante Villa Naj Stradella e Presidente dell’Associazione Tavole Oltrepò. Viglini interverrà anche sul tema della formazione, insieme a Rossana Di Gennaro, Preside dell'Istituto Carlo Porta di Milano, e a Stefania Fecchio, Direttore dell'Istituto Santa Chiara a Stradella. Mattia Nevelli, Cantine Ballabio, Carlo Saviotti, Cà del SantoWine Consultant, e Alberto Rovati, Sommelier Formatore ASPI, Colline e Oltre tratteranno invece i temi Cantine ed Enologia.

In occasione della Milano Wine Week, il 9 ottobre il Wine Bus di Destination Gusto consentirà degustazioni di prodotti offerti da Colline e Oltre in un tour attraverso il cuore della città, che proseguirà fino al 16 ottobre con degustazioni di prodotti appartenenti ad altre regioni d’Italia.