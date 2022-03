Minotti apre un flagship store nel Jianghan District di Wuhan

Minotti, un nuovo showroom per scoprire le proposte dell'arredo Made in Italy

Minotti, azienda italiana del settore dell'arredo contemporaneo, inaugura un nuovo showroom. Si tratta di un un flagship store, un esercizio commerciale altamente innovativo che vuole promuovere la brand identity: ciò che succede, si crea, si vede e si sente nella sede centrale di Meda viene trasferito nel mondo e precisamente a Wuhuan, attraverso interpretazioni sofisticate, sempre coerente con la cifra stilistica del brand. Così due anni fa è iniziata la storia a Wuhan: un progetto che, partito alla fine del 2019, ha visto finalmente la sua inaugurazione lo scorso febbraio nel Jianghan District. Lo showroom fa parte del CBD di Wuhan, chiamato Huafa Zhongcheng Commercial City, un nuovissimo distretto costellato da più centri commerciali.

La forma morbida e sinuosa dell’edificio ha animato di ottimismo i lavori che sono avanzati senza sosta. Il flagship store si sviluppa su due ampi livelli per un totale di 890 mq e, dall’esterno, si può accedere direttamente a entrambe le quote alle quali si trovano spazi espositivi, di accoglienza e di servizio. La trasparenza della facciata del mall, caratterizzata da montanti verticali che ritmano la superficie in vetro, permette di intravedere già dal percorso esterno la presentazione delle ultime collezioni Minotti: un vedo-non vedo, tra vetrate e tende in lino grigio, che invita all’ingresso e a proseguire la visita all’interno dello showroom per scoprire le proposte Minotti.

Il camino, iconico elemento degli spazi espositivi Minotti e la scala sinuosa sono i due punti cardine dell’architettura di questo nuovo showroom, insieme all’uso calibrato del dialogo tra luce naturale e artificiale e i colori delle superfici. Aree living, dining e meeting si susseguono in un mix di arredi best-seller e soluzioni delle collezioni più recenti, tra i quali i sistemi di sedute Connery, Freeman e Alexander, le sedute Aston e Seymour (tutti a firma di Rodolfo Dordoni) il sinuoso sistema Daniels di Christophe Delcourt e le sedute Torii di Nendo. Ad animare gli spazi outdoor, il sistema modulare Quadrado di Marcio Kogan / studio mk27 e le poltrone Fynn Outdoor firmate GamFratesi.