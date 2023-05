MISAF 2023: attese oltre 60 imprese asiatiche di calzature e accessori

MISAF 2023, l'Asia incontra l'Europa a Milano: oltre 60 imprese asiatiche di calzature e accessori presenteranno al pubblico le loro creazioni

Si svolgerà a Milano, dal 13 al 15 giugno prossimo MISAF 2023 una manifestazione che accoglierà oltre sessanta prestigiose imprese asiatiche di calzature e accessori. "L’unione ideale tra il mercato asiatico e quello europeo è il nostro obiettivo", dichiara Wang Ying, Segretaria Generale della sezione calzature della Camera di Commercio Nazionale Cinese per l’Industria Leggera. "Desideriamo collaborare perché crediamo che il mondo della bellezza non abbia confini. Abbiamo recentemente lanciato Futuro Artigiano, una piattaforma digitale che aiuta i giovani designer internazionali a creare e a veder realizzate le proprie collezioni di calzature e accessori: crediamo che questo sia lo spirito giusto per unire l’Asia all’Europa, in un clima di fattiva condivisione".

Tra le molte proposte che saranno presentate ai buyer, agli addetti ai lavori e alla stampa internazionale, spiccano le creazioni di sheme uno dei brand leader per le calzature femminili di alta qualità in Cina. Fondata nel 1998 dalla designer Linda Liu dopo un viaggio in Kenya, durante il quale rimase colpita dalla bellezza e dall’eleganza dei fenicotteri, volle da quel momento condividerne lo spirito e rivolgersi a donne eleganti, indipendenti e cosmopolite con una collezione di calzature. Nacque così sheme, che elenca tra i valori fondamentali del brand 'eleganza, passione, libertà, sensualità'.

Il marchio è apparso molte volte alla Paris Haute Couture Week, alla London Fashion Week e alla New York Fashion Week: le sue scarpe fanno parte della collezione permanente dell’European Textile Museum in Germania. La particolarità di sheme risiede nell’integrare la cultura tradizionale cinese e quella delle minoranze etniche asiatiche con elementi popolari internazionali, creando scarpe di alta qualità dal 'sentimento orientale' e dal 'fascino occidentale'. Attraverso l’uso di ricami a mano, sheme combina l'artigianato tradizionale cinese con il design internazionale e la tecnologia calzaturiera di alto livello ottenendo uno stile unico.