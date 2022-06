Montefiore Investment nomina Martin Vial come Senior Advisor

Montefiore Investment supporta con successo le aziende nei loro progetti di crescita e sviluppo

Montefiore Investment, società di private equity specializzata negli investimenti in PMI in Francia, ha annunciato la nomina di Martin Vial in qualità di Senior Advisor. Vial, attingerà alla sua esperienza quarantennale nella supervisione, nel supporto e nello sviluppo di Gruppi francesi ed europei, di PMI, oltre che di gestore e investitore professionale nel settore dei servizi, in particolare come CEO di Europ Assistance e Responsabile dell'APE (Agence des participations de l'Etat), l’amministrazione che gestisce gli investimenti dello Stato francese.

Nel dettaglio, dopo aver ricoperto diverse posizioni nei gabinetti ministeriali, Vial è stato nominato amministratore delegato del Gruppo postale francese e contemporaneamente vicepresidente della Caisse Nationale de Prévoyance (CNP). Tra il 2003 e il 2014 è stato CEO di Europ Assistance Group, leader mondiale nel settore dell’assistenza con 44 filiali in 33 Paesi. Mentre nel 2015, è stato nominato Commissario per gli investimenti statali presso l'APE, ricoprendo il ruolo di CEO fino al 1° giugno di quest'anno. Vial lavorerà a stretto contatto con gli altri Senior Advisor della Società tra cui Carlo Mammola, recentemente nominato co-responsabile per l’Italia. La Montefiore Investment nei suoi 15 anni di attività ha dismostrato di poter trasformare le PMI francesi in gruppi leader a livello europeo e continua a supportare con successo le aziende nei loro progetti di crescita e sviluppo.

Martin Vial ha commentato: «Sono felice di entrare a far parte di Montefiore Investment e del suo team di gestione, che conosco da quasi 20 anni. Dalla sua creazione nel 2005, Montefiore ha dimostrato la sua capacità di sostenere e far crescere le PMI in modo sostenibile e oggi è uno dei fondi di private equity europei con le migliori performance nel lungo termine. La chiara visione comune e la stessa condivisione di valori ci permetterà di promuovere al meglio le aziende virtuose in Francia e in tutta Europa”.

Eric Bismuth, Fondatore e CEO di Montefiore Investment, ha affermato: «Siamo felici di dare il benvenuto a Martin Vial nel team. La sua nomina ci consentirà di accelerare la nostra strategia di crescita e sviluppo, in particolare con le piccole e medie imprese. Queste ultime, ancora sottorappresentate nella nostra economia, sono fondamentali per il loro dinamismo anche in termini di creazione di posti di lavoro. Il nuovo ingresso rafforzerà non solo la strategia di sviluppo di Montefiore sotto il segno della sostenibilità, ma anche la sua ambizione ad aprirsi sempre di più ai mercati internazionali”.