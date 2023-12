Mooney: la Fintech di prossimità che rivoluziona il mercato

Fintech, Mooney guida l'innovazione finanziaria in Italia

Nel contesto dinamico del mercato finanziario italiano, il Salone dei Pagamenti rappresenta un'occasione imperdibile per esplorare le innovazioni e le tendenze che stanno ridefinendo il settore. In tale ambito, Mooney si presenta come una delle aziende più innovative e ambiziose, offrendo una gamma diversificata di servizi finanziari e non solo. Fondata con l'intento di servire una vasta gamma di clienti, tra cui enti, imprese e istituzioni, Mooney è emersa come una fintech di prossimità che va ben oltre i tradizionali servizi bancari e di pagamento. Stefania Gentile, Amministratore Delegato di Mooney, spiega in modo chiaro la visione dell'azienda: fornire un'offerta ampia e diversificata, che abbracci anche servizi come energia, telepedaggio e trasporti.

Al centro della proposta di Mooney, una sofisticata piattaforma tecnologica che non è soltanto un mezzo per offrire servizi, ma costituisce essa stessa un prodotto. L'introduzione del telepedaggio come innovazione di prodotto è un esempio tangibile di come Mooney stia espandendo la propria offerta, rendendo disponibili dispositivi di telepedaggio sia attraverso l'app Mooney Go online, sia presso la rete di distribuzione autorizzata. Un aspetto cruciale della strategia di Mooney è la collaborazione con attori chiave del settore. In particolare, la partnership con PayPal, tra le principali fintech a livello mondiale, evidenzia il ruolo essenziale di Mooney nell'offrire soluzioni tecnologiche avanzate.

PayPal ha scelto Mooney come fornitore di tecnologia per consentire ai propri clienti di effettuare pagamenti alla Pubblica Amministrazione che richiedono tecnologie sofisticate. Questa collaborazione non solo rafforza la reputazione di Mooney nel settore fintech, ma ne sottolinea la competenza tecnologica e l'approccio all'avanguardia. La partecipazione al Salone dei Pagamenti è stata un'opportunità unica, per Mooney, di presentare le proprie innovazioni e visioni future, dimostrando l'impegno costante nell'offrire soluzioni pratiche e all'avanguardia. La flessibilità e l'orientamento al cliente costituiscono le fondamenta dell'approccio di Mooney. L'azienda si impegna costantemente a innovare e ad adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, mantenendo l'attenzione su servizi che semplificano la vita quotidiana dei clienti.

Mooney emerge come un'azienda all'avanguardia nel panorama delle fintech italiane. La presenza al Salone dei Pagamenti ha confermato il ruolo di Mooney come uno tra i leader nel settore della tecnologia finanziaria di prossimità, orientato a ridefinire e plasmare il futuro del mercato finanziario in Italia.

L'intervista di affaritaliani.it a Stefania Gentile, Amministratore Delegato di Mooney

Stefania Gentile, Amministratore Delegato di Mooney, ai microfoni di affartaliani.it, ha dichiarato: “Mooney è una fintech di prossimità, si rivolge a clientela di varia natura come enti, imprese e istituzioni, indirizzando loro un’offerta diversificata e ampia, che non è fatta solo di pagamenti o di prodotti bancari ma anche di altri servizi come energia, telepedaggio e trasporti. In realtà, oltre allo scaffale prodotti e alla rete di prossimità, Mooney ha anche una piattaforma tecnologica, la quale rappresenta essa stessa un prodotto”.

“Il dispositivo di telepedaggio viene venduto sia on-line, dalla nostra app Mooney go, sia off-line, presso la rete Mooney abilitata. La complessità della macchina sta dietro, mentre la semplicità nella fruizione è immediata. Dall’altra parte, PayPal è un partner, ed è una fintech, con oltre 10 milioni di clienti che ha sempre lavorato nell’e-commerce. PayPal nel mercato italiano ha deciso di permettere ai suoi clienti di effettuare pagamenti per la Pubblica Amministrazione che richiedono una tecnologia, ed è proprio quest’ultima che Mooney offre a PayPal”, ha concluso Gentile.