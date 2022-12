Mortadella Favola, on air nei cinema lo spot natalizio

Mortadella Favola lancia il nuovo spot per Natale. On air in tutti i cinema

Dal 22 dicembre al 6 gennaio Mortadella Favola sarà protagonista nei cinema italiani: la suggestiva campagna pubblicitaria firmata dalla casa di produzione Armando Testa Studios per il Salumificio Mec Palmieri, andrà in onda nelle sale del circuito cinema Rai Pubblicità anticipando le proiezioni più attese dell’anno. Lo spot, la cui ambientazione è particolarmente adatta al periodo natalizio, sarà in oltre 150 strutture e per un totale di 726 schermi in tutta Italia.

“Siamo lieti di questa presenza nelle sale italiane, occasione per far conoscere Mortadella Favola a un pubblico più esteso e ricettivo – afferma Francesco Palmieri, amministratore delegato del Salumificio Mec Palmieri. Attraverso questa iniziativa, la nostra azienda conferma una crescente attenzione per la comunicazione, con la consapevolezza che essa rappresenta uno strumento irrinunciabile per raccontare la propria storia, fatta di artigianalità, tradizione di famiglia e qualità”.

Sul grande schermo, nel buio della sala e per la durata di 45” un susseguirsi di immagini, racconta la vita di ogni giorno come una serie di tanti piccoli momenti di felicità. Frammenti di gioia che hanno come protagonista la fiaba di Mortadella Favola del Salumificio Mec Palmieri.

La creatività unisce sei piccole narrazioni che si intersecano tra loro fino a diventare un racconto corale: una cena in un bosco incantato, un principe azzurro in pigiama che salva la sua piccola principessa da una festa andata storta, una giovane chef capace di trasformare una zucca in qualcosa di straordinario, un papà che torna a casa e trova una sorpresa ad attenderlo, un nonno che gioca con il nipote, un bambino che si ritrova nel paese dei balocchi all’interno di una salumeria. Un fil rouge armonico con Mortadella Favola al centro della storia: un prodotto di eccellenza, unico nel suo genere, capace di accendere sorrisi e portare magia.