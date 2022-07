MySpritz, on air su tutte le reti Mediaset il nuovo spot

MySpritz rivela il suo nuovo look con una nuova campagna firmata dal regista Alfredo Fiorillo

MySpritz, prodotto di punta nel settore aperitivi di casa Polini Group, è on air sulle reti Mediaset con un nuovo spot nazionale che anticipa i rinnovati tratti distintivi del brand. Lo spot, firmato dal regista Alfredo Fiorillo, svela ufficialmente il nuovo aspetto delle bottiglie di MySpritz, nelle versioni Traditional e Ready to Drink. Si tratta di un nuovo passo avanti nello sviluppo della brand identity del marchio italiano, con l’obiettivo di rilanciare il prodotto in una veste più riconoscibile e matura, sia nell’aspetto che nella comunicazione.

La campagna vuole mettere in luce tutte le peculiarità del prodotto e, per farlo, ci porta in un viaggio alla scoperta dei valori sani, condivisibili e belli della vita: in primis la naturalità della ricetta, uno spiccato legame con le tradizioni italiane, il piacere di stare insieme e la scelta di emozioni forti e uniche come l’amore.

La campagna da 30” e in riduzione a 15” è on air da domenica 24 luglio su tutte le emittenti del gruppo Mediaset seguita a stretto giro dalla campagna digital e social network. Inoltre, la campagna presidierà il Gewiss Stadium di Bergamo in occasione di tutte le partite casalinghe dell’Atalanta A.C. grazie alla rinnovata sponsorizzazione della squadra calcistica di casa. La campagna integrata è stata ideata dall’agenzia Eventificio mentre il soggetto video è prodotto da L’age d’or srl.

“E’ giunto il momento di intraprendere una nuova strada per il brand, al fine di distanziarci dall’immagine dei competitor e con l’obiettivo di aprire nuovi scenari per un marchio che è ormai riconoscibile, maturo oltre che garanzia di qualità per il consumatore. Il restyling operato sul packaging e il nuovo payoff introdotto dall’advertising porteranno la comunicazione integrata di MySpritz verso un nuovo concetto di condivisione, sia dell’antico rito dell’aperitivo che delle passioni e tradizioni tipiche della nostra terra”, commenta nella nota Federico Baruzzo, Project & Marketing Manager di Polini Group.