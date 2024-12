Nexi e Banca del Piemonte, rafforzata la partnership nei servizi di pagamento digitale

Nexi e Banca del Piemonte, consolidata la collaborazione nel settore dei pagamenti digitali per i prossimi cinque anni

Banca del Piemonte, uno degli istituti bancari più solidi in Italia, e Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, annunciano il rafforzamento della loro partnership nel settore dei pagamenti digitali per i prossimi cinque anni. Questa collaborazione, che si estende su oltre 30 anni di successi condivisi, vedrà Banca del Piemonte continuare a offrire le soluzioni di pagamento digitale di Nexi, sia in ambito issuing, che già supporta circa 40.000 clienti, sia per l’acquiring internazionale cash.

Il consolidamento della relazione tra Banca del Piemonte e Nexi sottolinea la fiducia reciproca e l’impegno comune a offrire soluzioni innovative, in grado di soddisfare le esigenze di cittadini e imprese. Con questo accordo, Banca del Piemonte ribadisce il proprio impegno nel mettere a disposizione dei suoi clienti i migliori prodotti sul mercato, caratterizzati da una tecnologia all'avanguardia e da un servizio di eccellenza, garantito da Nexi, il principale operatore di sistemi di pagamento in Europa e in Italia. Allo stesso tempo, Nexi riafferma il proprio ruolo di partner strategico per le banche italiane, supportandole nel cogliere tutte le opportunità offerte dalla crescita dei pagamenti digitali.