Nexi, Enercom aderisce alla piattaforma pagoPA

Enercom aderisce alla piattaforma pagoPA grazie alla tecnologia di Nexi: per i cittadini è ora disponibile una nuova modalità di pagamento delle bollette

Enercom amplia le modalità di pagamento delle bollette luce e gas aderendo a pagoPA, la piattaforma nazionale sviluppata e gestita dall’omonima società PagoPA, che permette di effettuare pagamenti in maniera trasparente e intuitiva in ottica multicanale. L’adesione è stata possibile grazie a Nexi, la PayTech leader in Europa, che a Enercom ha fornito EasyPA, soluzione evoluta per il collegamento a pagoPA e la gestione degli incassi associati.

Si tratta di una novità che garantisce ai clienti di Enercom una migliore customer experience anche in un touchpoint cruciale come il pagamento delle bollette, perché ne amplia i canali a disposizione: a quelli già esistenti, come i 35 negozi Enercom presenti tra Lombardia, Veneto e Piemonte, si aggiungono infatti tutti i canali fisici e digitali della piattaforma pagoPA, come banche, tabaccai, ricevitorie, Uffici Postali, supermercati e App IO. L’adesione di Enercom a pagoPA consentirà, inoltre, un ulteriore incremento dei pagamenti gestiti complessivamente su questo circuito che, nel solo 2023, hanno raggiunto quota 386 milioni, in crescita del 16% sull’anno precedente. Un aumento al quale le utilities hanno concorso in modo sostanziale con 142 milioni di transazioni, pari al 37% del totale.

"Enercom è entusiasta di annunciare la sua adesione a pagoPA; questa operazione ci consentirà di offrire un nuovo metodo di pagamento digitale e green ai nostri clienti che potranno pagare le bollette quando e dove desiderano, attraverso un qr code e i canali di pagamento associati alla piattaforma. Questo non solo semplificherà e migliorerà, ulteriormente, l'esperienza del cliente, ma garantirà anche una rendicontazione immediata, eliminando problemi nella gestione delle utenze”, ha dichiarato Angelo Asciano, Direttore Customer Operations & Innovation di Enercom.

“La partnership con Enercom è una prova concreta della leadership tecnologica di Nexi, capace di abilitare soluzioni di pagamento digitale innovative, sostenibili, semplici da utilizzare e che concorrono a digitalizzare l’economia del Paese”, ha commentato Alessandro Viola, Head of Corporate Sales Nexi.