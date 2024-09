Nexi, l'app SoftPOS è da oggi disponibile in Italia anche per i retailer

Nexi, SoftPOS da oggi potrà essere integrata negli applicativi dei grandi brand presenti in Italia

Nexi annuncia che da oggi SoftPOS, la prima app sul mercato che consente agli esercenti di incassare direttamente tramite smartphone e tablet, è disponibile in Italia anche per i retailer. I grandi brand potranno infatti integrarla nei propri applicativi, consentendo così ai dipendenti di utilizzare i device aziendali per accettare pagamenti effettuati dai clienti con carte contactless e tramite digital wallet. Nata come soluzione ideale per le attività in mobilità, per i liberi professionisti, per gli esercizi commerciali con consegne a domicilio, SoftPOS si evolve ed è ora disponibile nella versione PRO anche per le catene di GD e GDO, per le compagnie assicurative, il mondo del transit e per i grandi marchi con diversi punti vendita nel nostro Paese.

La versione PRO di SofPOS può essere integrata negli applicativi proprietari degli esercenti in massima semplicità e sicurezza: in questo modo, tutti gli shop assistant delle grandi catene potranno utilizzare l’applicativo aziendale anche per far pagare i clienti, in qualsiasi punto dello store, con le carte cless emesse dai principali circuiti (PagoBANCOMAT®, Visa, V-Pay, Maestro, Mastercard e a breve America Express) e tramite i più diffusi digital wallet (es. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Huawei Pay). L’integrazione della fase di pagamento, tramite Nexi SoftPOS Pro, nei processi di vendita dei retailer comporta importanti vantaggi per gli stessi.

"Semplice come un’app e sicura come un POS, Nexi SoftPOS PRO è l’evoluzione del nostro prodotto più innovativo e consente anche ai grandi brand presenti in Italia di cogliere al meglio le opportunità offerte dai pagamenti digitali in termini di velocità, comodità, sicurezza, in completa mobilità dentro al punto vendita. Offre ai consumatori un’esperienza d’acquisto più fluida e, al contempo, risolve il problema delle file alla cassa per gli esercenti. I retailer potranno ora personalizzare ulteriormente la customer experience dei clienti, coerentemente con le proprie strategie di brand", afferma Filippo Signoretti, Merchant Solutions Director di Nexi Italia.

Oltre ai vantaggi di dematerializzazione degli incassi e di riduzione delle code alla casa, Nexi SoftPOS PRO lascia maggiore spazio all’ascolto e alla gestione del cliente durante processo di acquisto.