Nexi, la PayTech è fra i Top Employers italiani del 2022

Nexi premiata dal Top Employers Institute, certificatore di eccellenze aziendali in ambito HR

Nexi è stata premiata come Top Employers Italia 2022 dal Top Employers Institute, ente certificatore delle eccellenze aziendali in ambito risorse umane, attivo da oltre 30 anni nel nostro Paese.

Il riconoscimento attribuito alla PayTech a seguito delle azioni messe in atto nel 2021, si basa sull’analisi delle condizioni di lavoro, dei benefit aziendali, degli investimenti dedicati alla formazione e allo sviluppo delle competenze, delle politiche HR finalizzate alla crescita professionale e personale delle risorse umane, del benessere complessivo delle persone che lavorano in azienda.

“Questo riconoscimento premia gli sforzi che, da diversi anni, facciamo quotidianamente per mettere davvero le persone al centro, con l’obiettivo di rendere migliore la vita di tutti coloro che lavorano in azienda - ha commentato Silvia Beraldo, Chief Administrative Officer di Nexi Group –. Oltre a importanti investimenti per lo sviluppo delle competenze, che riteniamo fondamentali per poter essere sempre innovativi sul mercato, abbiamo sviluppato iniziative in grado di garantire l’ambiente di lavoro migliore possibile, che offre concrete opportunità in termini di crescita professionale e di benessere personale. Anche in un periodo storico difficile come l’attuale, siamo stati in grado di dare una forte accelerata a quanto avviato negli anni precedenti in ottica di welfare, formazione, modalità di lavoro innovative e la certificazione ricevuta da Top Employers Institute ne è una testimonianza”.

Nexi, premiata per People e Business Strategy e i programmi di Learning & Development

Questo tipo di certificazione viene rilasciata alle aziende che soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, che esamina in totale venti topics, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion. Nexi è stata premiata per la sua People e Business Strategy e per i programmi di Learning & Development, Leadership e Talent Attraction. Di particolare rilievo nella valutazione è stato anche il welfare aziendale, tra i più completi sul mercato, che prevede benefit come previdenza e piano sanitario integrativi, assistenza fiscale e legale convenzionata. Un importante valore aggiunto, infine, ha avuto il programma di Smart Working che l’azienda ha proposto a tutti i dipendenti.