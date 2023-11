Nexi: la rivoluzione del SoftPOS al Salone dei Pagamenti 2023

Nexi racconta al Salone dei Pagamenti la rivoluzione del SoftPOS, lanciato a settembre 2023

Il Salone dei Pagamenti 2023 ha visto l'emergere di innovazioni rivoluzionarie nel settore delle transazioni finanziarie. Tra le aziende protagoniste di questa rivoluzione spicca Nexi, che a settembre ha introdotto una soluzione all'avanguardia nell'accettazione dei pagamenti: il SoftPOS. La nuova proposta si è affermata nel mercato, offrendo flessibilità e semplicità ai consumatori e rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità nel settore delle transazioni finanziarie.

L'introduzione del SoftPOS ha segnato un grandissimo successo per Nexi: la possibilità di incassare pagamenti direttamente da telefono o tablet ha conquistato numerosi clienti, che hanno apprezzato la flessibilità e la facilità d'uso offerte dalla soluzione. In un mercato in continua evoluzione, il SoftPOS si è dimostrato all'altezza delle aspettative, incontrando le crescenti esigenze di semplicità e mobilità.

Nexi si conferma, così, leader nell'evoluzione del settore dei pagamenti, anticipando le aspettative dei consumatori e ridefinendo il modo in cui le transazioni finanziarie vengono gestite.

Le dichiarazioni di Vanessa Maneo, Head of Marketing POS Nexi Italia, ad affaritaliani.it

"Nexi ha lanciato a settembre una nuova soluzione che rappresenta una grande innovazione sul mercato dell’accettazione dei pagamenti: il SoftPOS, che offre la possibilità di incassare anche dal proprio telefono o tablet", ha spiegato ai microfoni di affaritaliani.it Vanessa Maneo, Head of Marketing POS Nexi Italia. "Molti dei nostri clienti hanno già adottato questa nuova soluzione, che si è dimostrata un grande successo per il mercato, poiché dà loro flessibilità, una grande semplicità e la mobilità di accettare un pagamento ovunque siano, incontrando di fatto le loro esigenze, che sono sempre più complesse ma necessitano di essere facilitate".

I principali casi d’uso di questa soluzione sono, in primis, in affiancamento al POS che le attività commerciali già hanno in uso, come spiega Maneo: "Anche nel retail, il SoftPOS consente di seguire i clienti e farli pagare là dove sono, senza doversi recare al punto cassa o al bancone. Questa soluzione è molto utile anche come backup, in casi quindi di malfunzionamento o emergenza: in pochi istanti permette di attivare un nuovo POS e dare continuità all'attività. Di fondamentale importanza anche per le opportunità last minute, il SoftPOS offre, ad esempio in fiera, l’opportunità di attivare un nuovo POS, che può essere cruciale".

Il SoftPOS è uno strumento fondamentale anche per artigiani ed esercenti, la cui attività è nativamente mobile: consente loro di avere l’opportunità di portare insieme al proprio telefono anche un POS, così da poter incassare in qualsiasi occasione.