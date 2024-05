Nexi: Tap to Pay disponibile adesso su iPhone per gli esercenti italiani

Nexi rende disponibile Tap to Pay su iPhone per gli esercenti italiani

Nexi, la PayTech europea, da oggi consente agli esercenti italiani di accettare pagamenti contactless in modo semplice e sicuro tramite Tap to Pay su iPhone. La disponibilità di questa soluzione sarà progressivamente estesa agli altri Paesi europei in cui il servizio è disponibile. Tap to Pay su iPhone permette agli esercenti di accettare tutte le forme di pagamento contactless, come carte di credito e di debito, Apple Pay e altri wallet digitali, utilizzando semplicemente un iPhone e Nexi SoftPOS, senza bisogno di hardware aggiuntivi o di altri terminali di pagamento.

Al momento del checkout, per l’esercente sarà sufficiente porgere al cliente il proprio iPhone chiedendogli di avvicinare lo strumento di pagamento scelto, che sia una carta contactless, l’iPhone, l’Apple Watch, Apple Pay o un altro portafoglio digitale: il pagamento verrà completato in modo veloce e sicuro tramite la tecnologia NFC. Tap to Pay su iPhone, inoltre, è abilitato all'immissione del PIN, che include opzioni di accessibilità.

La tecnologia Tap to Pay su iPhone di Apple utilizza le funzionalità integrate di iPhone per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati di consumatori ed esercenti: quando viene elaborato un pagamento, infatti, Apple non conserva i numeri delle carte dei clienti né sul dispositivo dell’esercente né sui propri server. Oltre a garantirsi un modo conveniente, semplice e sicuro per accettare pagamenti digitali, gli esercenti che scaricano l’app di Nexi sul proprio iPhone possono gestire le transazioni in tempo reale e inviare digitalmente le ricevute ai clienti, offrendo così maggiori flessibilità e mobilità. È una soluzione che consente un’elaborazione facile e sicura dei pagamenti senza contanti in mobilità e che permette che l’incasso avvenga tramite i dispositivi Apple nel punto esatto in cui si trova il cliente, superando così le limitazioni legate alla staticità del registratore di cassa.

"Tap to Pay su iPhone con Nexi SoftPOS ci consente sia di offrire agli esercenti maggiore flessibilità e una più ampia possibilità di scelta, garantendo loro nuove opportunità di incasso funzionali alla crescita del business, sia di mettere i consumatori nella condizione di vivere esperienze di acquisto ancora più semplici", commenta Roberto Catanzaro, Chief Business Officer, Merchant Solutions di Nexi Group. "Con questa nuova soluzione muoviamo un altro passo fondamentale nella diffusione dei pagamenti digitali, da subito in Italia e progressivamente nel resto d’Europa, aiutando commercianti e consumatori a beneficiare di soluzioni di pagamento sempre più convenienti".

Tap to Pay su iPhone è semplice sia da configurare, sia da utilizzare: gli esercenti potranno attivarla tramite Nexi SoftPOS su un iPhone XS o successivi, dotati dell’ultima versione di iOS. Sarà sufficiente scaricare l’app Nexi dall’Apple App Store per iniziare ad accettare pagamenti già dopo pochi minuti.