Nomination sceglie Buzzoole per la campagna di social marketing

Nomination Gioielli sceglie Buzzoole per lanciarsi sui social: al via la prima campagna di influencer marketing

“Uno a me e uno a te” è il claim della collezione di bracciali Composable di Nomination che sta spopolando in queste settimane sui social attraverso numerosi video, reel e stories. Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l'Influencer Marketing, infatti, è stata scelta da Nomination, leader mondiale nel mercato della gioielleria in acciaio e oro, per realizzare la sua prima campagna cross country di influencer marketing su Instagram e TikTok.

Instagram permetterà di consolidare il target del brand attraverso azioni mirate di forte impatto ed engaging. TikTok, invece, è stato scelto come canale per raggiungere un pubblico nuovo, oltre ad accompagnare l’apertura del profilo TikTok del brand, che si lancia ufficialmente alla volta di un target più giovane.

Dopo aver individuato, con un approccio data driven, i creator in linea con le esigenze del brand, Buzzoole ha selezionato 75 talent life style con un’ampia fanbase grazie alla propria piattaforma che permette di fare scouting in base all’health score, cioè per ogni singolo profilo vengono calcolati dati qualitativi come ad esempio: engagement, reach, followers sospetti, località e impressions per post.

La campagna, aperta a talent life style di tutte le età, culture e generi, in linea con i messaggi da promuovere, sarà cross country per accrescere awareness e conversion. Avviata nel mese di luglio in Italia e UK su TikTok, continuerà anche su Instagram coinvolgendo Germania, Austria, Spagna e Francia.

Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole dichiara: “La comunicazione di Nomination, dunque, approda oltre i confini nazionali per espandersi in Europa, valorizzando il talento, l’italian style e l’eccellenza del made in Italy con un linguaggio innovativo e vicino alla GenZ tramite questa importante campagna di influencer marketing. Il dna italiano di Nomination si lega così a quello di Buzzoole: due società basate in Italia e che continuano a investire sul territorio di origine, ma guardando anche agli orizzonti internazionali”.

È proprio il claim di Nomination “Uno a me, uno a te” il messaggio che i talent dovranno interpretare con l’obiettivo di creare un legame e unire tutti quanti in ottica inclusiva. Nei reel, dunque, la creatività sarà fondamentale per far esprimere ai creator i propri interessi, curiosità e legami grazie ai link del bracciale Composable di Nomination. I contenuti delle stories saranno così personalizzati, caratterizzati da una forte componente emozionale e nei quali emergerà la personalità dei talent.

Infine, se da un lato i reel garantiranno una maggiore visibilità del brand, dall’altro le stories consentiranno di amplificare il messaggio, mostrando dettagli sul bracciale e rimandando direttamente i follower alla pagina dell’acquisto tramite la condivisione del link.

Alessandro Gensini, Marketing Director di Nomination dichiara: “Il Composable è una icona, uno stile di vita, è inclusivo ed è nato con l’obiettivo di essere alla portata di tutti, oltre a rappresentare chi lo indossa. Dopo oltre trentacinque anni - prosegue Gensini - abbiamo, dunque, deciso di coinvolgere gli influencer, sfidandoli a raccontare di sé, delle proprie passioni ed esperienze attraverso questo oggetto, creando un link tra di loro e i propri followers. Perché Composable di Nomination non è soltanto un prezioso gioiello ma un potente linguaggio di comunicazione” – ha concluso Gensini.