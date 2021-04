Olivetti: presentato il restyling del logo nel segno dell’evoluzione digitale

Olivetti, la digital farm del Gruppo TIM si fregia del tricolore per sottolineare l’importanza del Made in Italy.

Il sogno di Adriano Olivetti era creare una società civile in cui tecnologia e innovazione fossero a servizio delle esigenze del singolo. Per questo Olivetti, digital farm per l’Internet of Things del Gruppo TIM, presenta oggi il restyling del logo in una veste cromatica più vibrante, in continuità con la sua storia, e introduce il verde, il bianco e il rosso del tricolore per evocare con orgoglio l’importanza del Made in Italy di cui la società ne è sempre stata portavoce.

Olivetti è da tempo impegnata in questo percorso, a fianco delle persone, costruendo prodotti e servizi in cui la tecnologia e la connettività sono elementi abilitanti che, seguendo il concetto di human centricity, ovvero dell’uomo al centro dell’azione, abilitano la digitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese, supportando l’evoluzione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione con una ricca famiglia di soluzioni IoT.

L’immagine del logo con il cambio dei colori rappresenta un segno in grado di essere immediatamente e universalmente riconoscibile in tutto il mondo e racconta una storia italiana. La mission di Olivetti e del Gruppo TIM è migliorare la vita delle persone grazie alla tecnologia e per tutto questo c’era bisogno di un segno nuovo. Una scelta in linea con gli insegnamenti del suo fondatore, Adriano Olivetti, che sentendo la necessità di rendere concreta ed accessibile a tutti l’evoluzione tecnologica, ha sempre accompagnato la sua strategia con progressivi restyling del marchio.

Roberto Tundo, Amministratore Delegato di Olivetti, ha commentato: “Il logo aziendale è il cuore dell’identità di un’azienda, la più importante sintesi visiva di essa: non è solo un nome ma anche un’immagine, una voce, una personalità, un’attitudine, uno stile, un modo sintetico per raccontarsi e l’esplicito interesse a comunicare con qualcuno.

Lo stile Olivetti è, in questo senso, una continua ispirazione all’eccellenza, una modalità unica di rappresentazione del DNA aziendale che ha sempre contraddistinto Olivetti, simbolo della storia industriale italiana, legata al concetto di “human centricity” e, nel nostro caso, patrimonio universale conosciuto non solo in Italia ma nel Mondo.

Il brand Olivetti ha cambiato spesso forma, accompagnando passo dopo passo il percorso di innovazione aziendale e la stretta connessione con l’evoluzione del contesto sociale ed economico del Paese.

Il tricolore scelto per questo nuovo percorso intrapreso da Olivetti sottolinea anche l’impegno per la digitalizzazione del tessuto economico ed industriale del Paese insieme a quello della Pubblica Amministrazione, attraverso un portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni IoT in continuo arricchimento”.

Il restyling è stato curato dalla funzione Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment del Gruppo TIM in collaborazione con la funzione Communication & External Relations di Olivetti.