OneFootball Labs, nominato CEO Jean-Charles Gaudechon

OneFootball Labs, Gaudechon è primo CEO: contribuirà ad avviare l’offerta Web3 e il nuovo hub di Lisbona

OneFootball, la più grande media platform di calcio al mondo, annuncia oggi la nomina di Jean-Charles Gaudechon (già dirigente di Electronic Arts e responsabile del franchise FIFA) a CEO di OneFootball Labs.

Avviata nel 2022, OneFootball Labs è una joint-venture tra OneFootball, Animoca Brands, azienda specializzata in Web3, e Liberty City Venture, pioniere degli investimenti blockchain, con il partner strategico Dapper Labs. Consente a club, leghe, federazioni e calciatori di tutto il mondo di creare e rilasciare asset digitali ed esperienze incentrate sui tifosi basate sulla tecnologia blockchain costruita su Flow (blockchain di riferimento per il settore dello sport) attraverso Dapper, il wallet sicuro e dal facile utilizzo.

Come CEO di OneFootball Labs, Jean-Charles Gaudechon giocherà un ruolo cruciale nella crescita dell'azienda e nella creazione di prodotti Web3 di altissima qualità. Il cuore dell’offerta di OneFootball Labs, infatti, è la possibilità, per tutti gli appassionati, di accedere a oggetti digitali da collezione unici, che consentano loro di possedere un momento reale, vero e straordinario di calcio, per sempre.

Basato a Lisbona, una delle città europee più importanti per sviluppo tecnologico e innovazione, Jean-Charles Gaudechon contribuirà alla creazione del nuovo hub di OneFootball nella capitale lusitana. L'hub diventerà, anche, la sede di OneFootball Labs, per promuovere la realizzazione di nuove importanti partnership Web3 come quelle già siglate con la Lega Serie A, la Bundesliga tedesca e la Federazione Calcistica Argentina.

Nel suo nuovo ruolo, Gaudechon porterà in OneFootball Labs la sua visione, la sua creatività e la sua passione per i media e il web, oltre alla sua approfondita conoscenza del settore e alla comprovata esperienza nello sviluppo e nel lancio di giochi di successo su più piattaforme. Sarà responsabile, inoltre, della crescita e dello sviluppo di OneFootball Labs durante il lancio dell'offerta Web3 così come della creazione e del lancio di nuovi prodotti e servizi innovativi sulla blockchain, consolidando ed accrescendo il posizionamento complessivo di OneFootball nell’ecosistema calcistico.

Manager con oltre 20 anni di esperienza nel settore del gaming, Jean-Charles Gaudechon arriva in OneFootball da Electronic Arts (EA), dove ha ricoperto il ruolo di Vice President e General Manager ed è stato responsabile della crescita e del successo del Gruppo e del suo portfolio in Asia, compreso il franchise EA SPORTS FIFA, gioco dal successo planetario.

La nomina di Jean-Charles Gaudechon segue diversi annunci significativi già susseguitisi in questi primi otto mesi del 2022, che hanno rimarcato l'impegno di OneFootball nel mondo del Web3, dopo il round di finanziamento Series D da 300 milioni di dollari e il lancio di OneFootball Labs. OneFootball, infatti, ha avviato una partnership globale con la Bundesliga per portare agli appassionati di calcio di tutto il mondo oggetti digitali da collezione dei migliori giocatori e club della lega tedesca; mentre, più recentemente, ha siglato un accordo storico in esclusiva per asset digitali da collezione di alta qualità con la Lega Serie A italiana.

"L’ingresso che annunciamo oggi segna un altro enorme passo avanti nella nostra missione di rendere il calcio ancora più accessibile e divertente per i tifosi di tutto il mondo. OneFootball Labs, infatti, catapulterà letteralmente il gioco del calcio nel mondo del Web3 e Jean-Charles Gaudechon è la persona perfetta per guidare questa rivoluzione e aiutare il nostro team a offrire ai tifosi esperienze digitali straordinarie. La sua esperienza nella creazione di giochi amati e acclamati lo rende il partner perfetto per iniziare a fornire prodotti digitali di grande qualità, a beneficio di tutto il settore e di tutti i tifosi", ha commentato Lucas Von Cranach, Fondatore e Amministratore Delegato di OneFootball.

"OneFootball è, attualmente, la realtà più entusiasmante e affascinante nel campo dei media calcistici. Occupa un posto unico nell'ecosistema del calcio, alla frontiera del Web3. Sono profondamente attratto dalla possibilità di sviluppare prodotti che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone, sia che si tratti di intrattenimento sia si tratti della fornitura di un servizio utile. In OneFootball Labs potrò fare entrambe le cose, avvicinando ancora di più i tifosi al calcio e dando loro l’opportunità di possedere sul serio (come mai prima d’ora) una autentica piccola parte di questo grande gioco”, ha sottolineato Jean-Charles Gaudechon, CEO di OneFootball Labs.