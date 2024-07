Open Fiber, conclusi i lavori per la rete ultraveloce a Francolise

Open Fiber, la rete ultraveloce arriva a Francolise: connesse 1.781 unità immobiliari

Una nuova era digitale si apre per il comune di Francolise, dove è stata inaugurata la rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga, realizzata da Open Fiber. La conclusione dei lavori segna un importante passo avanti per i cittadini, le imprese e i professionisti del territorio, che ora possono accedere a internet con prestazioni all’avanguardia.

La rete ultraveloce costruita a Francolise raggiunge ben 1.781 unità immobiliari in modalità FTTH (Fiber-to-the-home), portando la fibra ottica fino all’interno degli edifici. Questa tecnologia consente di navigare a una velocità fino a 10 gigabit al secondo (10.000 megabit o 10 Gbps), rendendo possibili servizi ad alto impatto digitale come la telemedicina, la domotica, la pubblica amministrazione digitale, il lavoro agile, la didattica a distanza e il cloud computing.

L’infrastruttura tecnologica è stata finanziata attraverso fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Campania. Questo investimento strategico per la digitalizzazione del territorio non grava sul bilancio comunale, ma si inserisce in un più ampio progetto di sviluppo tecnologico sostenuto dalle istituzioni.

"L’arrivo della fibra ottica ultraveloce rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità," Una innovazione che può e deve accompagnare il processo di crescita avviato dall’amministrazione comunale. L’accensione dei servizi di connettività permetterà ai nostri concittadini, alle imprese che operano sul territorio, ai professionisti, alle famiglie e alla pubblica amministrazione stessa di poter finalmente competere sullo stesso piano delle grandi città", ha dichiarato il primo cittadino Saturnino Di Benedetto.

Il sindaco ha aggiunto: "Stiamo al contempo dialogando con Open Fiber per ottimizzare gli allacci degli utenti che vorranno aderire, in modo tale da ridurre al minimo gli eventuali disagi, anche e soprattutto alla luce dei ripristini del manto stradale già programmati dall’amministrazione comunale. Per questo invitiamo i cittadini interessati a inviare le richieste verso gli operatori prescelti in tempi rapidi, in modo da armonizzare tutti gli interventi sia tecnologici che di decoro urbano previsti sul territorio".

Giovanni Schiattarella, field manager coordinator di Open Fiber, ha sottolineato: "Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Francolise si dota di una rete ultrabroadband d’ultima generazione in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione".