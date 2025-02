Open Fiber e Italgas: al via la partnership per l’innovazione nei servizi ai cittadini valdostani

Open Fiber e Italgas uniscono le forze in Valle d'Aosta: incentivi e nuove infrastrutture per gas naturale e fibra ottica a beneficio dei cittadini

Italgas e Open Fiber hanno unito le forze per offrire servizi più efficienti, economici e a misura di cittadino nel territorio valdostano. La collaborazione tra le due aziende è stata presentata nel corso di due incontri pubblici a Saint-Marcel e Champdepraz, alla presenza dei rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Durante gli incontri, Italgas ha illustrato i benefici economici, ambientali e di sicurezza derivanti dall’utilizzo del gas naturale. L’azienda ha posto particolare attenzione agli incentivi messi a disposizione dei cittadini, che prevedono l’azzeramento dei costi di allacciamento alla rete esistente, di accertamento documentale e di attivazione del contatore del gas. Il contributo di Italgas riguarda la realizzazione di nuovi allacciamenti, comprese le derivazioni d’utenza dalla condotta stradale e l’aggiunta di nuovi Punti di Riconsegna (PDR). Tuttavia, il contributo non copre la realizzazione delle opere murarie per l’alloggiamento del contatore e gli eventuali scavi su proprietà privata.

Open Fiber ha presentato il proprio progetto di infrastruttura in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), che garantisce velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. L’azienda ha inoltre annunciato un incentivo per i cittadini: chi attiverà una connessione ultraveloce tramite un operatore partner di Open Fiber entro il 30 giugno 2025 potrà ricevere un voucher di 100 euro, convertibile in buoni regalo presso varie catene di negozi fisici e online, o in buoni carburante. Per richiedere il premio, gli utenti dovranno verificare la copertura del proprio indirizzo su openfiber.it/buono-premio, scegliere un operatore partner e completare l’attivazione della connessione. Una volta installata la rete, sarà necessario compilare il form disponibile sul sito di Open Fiber e assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo con il codice sulla borchia ottica.

Daniela Giorgi, Responsabile Relazioni Commerciali & Customer Experience di Italgas Reti, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con le amministrazioni comunali: "Abbiamo riscontrato grande attenzione per lo sviluppo di nuovi servizi, che si traducono in qualità ed efficienza a vantaggio delle comunità della Valle d'Aosta. L’azzeramento dei costi di allacciamento rappresenta un aiuto concreto per favorire l’accesso a un'energia più efficiente, economica e sostenibile".

Domenico Dichiarante, Responsabile Marketing Operativo di Open Fiber, ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione: "L’interesse mostrato dalle persone presenti conferma il valore della fibra ottica, asset imprescindibile per la nostra società. Siamo felici di incentivare tramite questo voucher l’attivazione del servizio, supportando la digitalizzazione di cittadini e imprese del territorio valdostano".

"La serata pubblica ha rappresentato un’importante occasione per i cittadini di confrontarsi direttamente con i referenti di Italgas e Open Fiber. Domande, dubbi e richieste di chiarimenti hanno caratterizzato un pubblico attento e desideroso di approfondire le opportunità offerte", ha commentato Andrea Biondaz, sindaco di Saint-Marcel.

Monica Cretier, sindaco di Champdepraz, ha evidenziato l’importanza dell’innovazione: "Grande attesa per lo step finale di metanizzazione del nostro Comune, con solo due frazioni ancora da servire. L’iniziativa del voucher da 100 euro per la connessione in fibra ottica e l’azzeramento dei costi di allaccio al metano rappresentano un’ottima opportunità per la nostra comunità. Mi auguro che i cittadini possano attivarsi subito".