Open Fiber, la linea ultraveloce arriva in più di tremila immobili a Tursi

Open Fiber, conclusi i lavori per la rete a Tursi: Internet ultraveloce disponibile per 3.280 unità immobiliari

È operativa a Tursi la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del Comune in provincia di Matera di accedere ad Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce.

Copertura Fibra FTTH e Fixed Wireless Access

La rete ultraveloce oggi disponibile a Tursi raggiunge 3.280 unità immobiliari attraverso le tecnologie FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) e FWA (Fixed Wireless Access). Quest’ultima è una soluzione basata sul rilegamento in fibra ottica delle stazioni radio base, in modo tale da raggiungere le unità immobiliari disperse in zone a scarsissima densità di popolazione. Tra gli edifici coperti ci sono l’Istituto tecnico “Manlio Capitolo”, l’Istituto Comprensivo “Albino Pierro”, le scuole dell’infanzia “Carmela Ayr” e “L’Arcobaleno”, la scuola media “Sant’Andrea Avellino”, la sede dell’Azienda sanitaria locale, la postazione del 118, il Municipio, la biblioteca comunale e il centro polifunzionale.

Piano BUL

Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Basilicata. Molto ridotto l’impatto per la posa della fibra, grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti.

I vantaggi della nuova rete a banda ultralarga

"Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Tursi si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", spiega Mariangela Viceconte, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti.