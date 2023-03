Paglieri, Sega nuovo Technology and Digital Innovation Director

Paglieri nomina Daniele Sega Technology and Digital Innovation Director: supporterà l’azienda nel percorso di digitalizzazione

Paglieri, azienda che da oltre 200 anni produce e commercializza prodotti per la cura delle persone e della casa, ha nominato Daniele Sega nel ruolo di Technology and Digital Innovation Director. Dopo l’ingresso in ottobre del CSR, Regulatory e Packaging Manager Daniele Del Fiol, l’azienda prosegue il proprio percorso di implementazione della Future Vision, il piano di crescita e sviluppo ideato dal nuovo board aziendale che prevede l’introduzione di figure apicali in nuove aree dedicate all’innovazione, alla sostenibilità e al benessere delle persone.

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, Sega da oltre dieci anni si occupa di consulenza aziendale a livello dirigenziale. In questo nuovo ruolo, supporterà l’azienda nel percorso di digitalizzazione aprendo la strada a moderni scenari d’innovazione. Grazie alle proprie conoscenze, Sega si occuperà di sviluppare ulteriormente il mondo 4.0 e delle ultime tecnologie, tra cui Big Data, Internet of Things, Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato a ricoprire questo ruolo in un momento così importante per Paglieri. L’azienda è in un periodo di transizione, di Future Vision appunto“, ha dichiarato Daniele Sega, Technology and Digital Innovation Director di Paglieri. “Insieme al nuovo board implementeremo grandi novità tecnologiche che aiuteranno a migliorare sia il processo produttivo che quello amministrativo, facendoci aiutare sempre di più dai processi di digitalizzazione”.

Fabio Rossello, Amministratore Delegato di Paglieri, ha commentato la nuova nomina: “I 200 anni di storia che Paglieri ha alle spalle sono fatti di tradizione ma anche di innovazione, l’azienda ha sempre guardato in avanti per migliorarsi e l’introduzione di questa nuova figura aziendale ne è l’ennesima dimostrazione. Per una realtà storica come la nostra aprirsi alla digitalizzazione è un grande passo, ma guidati da un professionista di consolidata esperienza sapremo farlo al meglio”.