Pambianco Communication, al via collaborazione con Moaconcept

Pambianco Communication, annunciata la collaborazione con Moaconcept

Pambianco Communication, ufficio stampa specializzato nella comunicazione di brand lifestyle appartenente al Gruppo Pambianco, annuncia la nuova collaborazione con Moaconcept, brand indipendente e sneaker Benefit Company che attraverso le proprie sneaker vuole diventare uno stimolo per promuovere il cambiamento a favore del pianeta. Fondata nel 2013 a Bagno a Ripoli da Matteo Tugliani, Moaconcept nel 2022 è diventata Società Benefit confermando il proprio impegno e la propria responsabilità sociale attraverso azioni a sostegno della collettività e progetti che intendono ridurre l’impatto ambientale e una maggiore attenzione e controllo della supply chain.

Questa nuova attitudine aziendale si traduce nel motto “Reduce, reuse, recycle”. Obiettivo di Moaconcept è, infatti, contribuire alla creazione di una community socialmente responsabile e consapevole intorno al concetto di uguaglianza ed inclusione e allo stesso tempo sensibilizzare i consumatori su questioni sociali e ambientali. La nuova strategia, attraverso le sneaker, vuole instaurare un nuovo rapporto con la città, in cui definire le azioni per favorire uno sviluppo urbano sostenibile.

Confermando il proprio impegno e la grande attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, Moaconcept storicamente ha attivato anche progetti di riqualificazione urbana in partnership con street artist e un progetto con Weforest per la riforestazione di un’area della Tanzania. L’impegno del brand nel ridurre l’impatto ambientale, si declina anche al livello di prodotto attraverso l’uso di materiali ecocompatibili come l’Appleskin, con fibre derivate dalla lavorazione industriale delle mele, Organicraft e Biopelle, pelli biodegradabili o realizzate con concia vegetale.

Oggi, i vertici della società sentono l’esigenza di avviare un’attività strutturata di comunicazione che consolidi il posizionamento del brand in chiave sostenibile ampliandone la sfera d’influenza e la capacità di creare valore “for people and the planet”. Con tali obiettivi l’azienda intende coinvolgere Pambianco Communication nella gestione dell’intero progetto di comunicazione.