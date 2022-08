Pandora, Gasco-Buisson nominata nuovo Chief Marketing Officier

Pandora, Mary Carmen Gasco-Buisson entra nel team come CMO: guiderà la desiderabilità e la crescita del brand

Pandora ha annunciato che Mary Carmen Gasco-Buisson, attualmente Global Vice President di Unilever, entrerà a far parte di Pandora come nuovo Chief Marketing Officer, riportando ad Alexander Lacik, CEO di Pandora, ed entrando a far parte dell'Executive Leadership Team. Mary Carmen Gasco-Buisson ha conseguito una grande esperienza nella crescita e trasformazione di brand di largo consumo in diverse categorie quali fragranze, beauty & personal care e salute delle donne. Dal 2020 ha guidato il turnaround dell'iconico marchio Axe di Unilever, con oltre 1 miliardo di euro di fatturato in più di 80 mercati. In precedenza, ha ricoperto ruoli di alto rilievo presso Procter & Gamble per 22 anni. Tra questi, il ruolo di Consumer Health CEO presso P&G Ventures e il ruolo di Global Marketing & Innovation Director per Hugo Boss Fragrances. Ha anche ricoperto un ruolo esecutivo presso la società di venture capital M13 e ha fornito consulenza a una serie di start-up del settore consumer e tecnologico.

"Sono lieto che Mary Carmen si unisca al nostro team e ci aiuti a realizzare le ambizioni di crescita fissate con la strategia Phoenix. Ha un'esperienza straordinaria nella costruzione, espansione e nella trasformazione di brand consumer a livello globale. Ha una profonda conoscenza del consumatore di oggi e può tradurre questa conoscenza in strategie commerciali innovative. Pandora è più forte che mai e partiremo da questa posizione di forza per estendere ulteriormente la portata del nostro brand. Sono certo che Mary Carmen contribuirà in modo decisivo a questo obiettivo", ha dichiarato il CEO Alexander Lacik.

Negli ultimi tre anni, Pandora ha ampliato con successo le sue attività di marketing e oggi investe circa il 13-15% del suo fatturato in quest'area, rispetto al 9% circa del 2018. Nel 2020, Pandora ha implementato una nuova struttura organizzativa end-to-end e ha incrementato risorse nei settori del digitale, dell'analisi dei dati e del brand partnering. L'azienda ha inoltre assunto dei senior marketing executives provenienti da brand leader a livello mondiale nella sede centrale di Copenaghen e nei principali cluster commerciali, e ha introdotto nuove importanti linee di prodotti, tra cui la collezione di diamanti creati in laboratorio in modo sostenibile, Brilliance, e il rilancio di Pandora Me, rivolto alla generazione Z e ai millennial.

"Pandora è il brand di gioielli più grande al mondo. Gode di un forte riconoscimento tra i mercati e le generazioni ed è amato da milioni di clienti in tutto il mondo. Sono molto felice di unirmi a questo brand e a questo team straordinario e di contribuire nell’avvicinare Pandora a un numero ancora maggiore di persone in tutto il mondo", afferma Mary Carmen Gasco-Buisson.

Mary Carmen Gasco-Buisson, nata nella Repubblica Dominicana e di nazionalità statunitense-spagnola, vive a Londra con il marito e la figlia. Entrerà a far parte di Pandora durante l'autunno di quest'anno e lavorerà presso la sede globale di Pandora a Copenaghen, in Danimarca.