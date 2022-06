Pantene, al via la campagna dedicata all'inclusività LGBTQ+

Pantene, al via la terza edizione della campagna all'insegna dell'inclusività LGBTQ+ "Hair has no gender"

Pantene presenta una campagna all’insegna dell’inclusività. Anche quest’anno Pantene e Procter&Gamble rinnovano il loro sostegno della comunità LGBTQ+ dando vita a un nuovo capitolo di Hair Has No Gender, un progetto che ogni anno si evolve abbracciando gli ambiti più importanti e strettamente correlati in cui si esprime l’identità di ognuno.

Dalla sfera intima, alla famiglia e, nel 2022, al mondo del lavoro dove il rilevante stigma sociale legato al diverso orientamento sessuale e all’identità di genere costringe ancora il 53% dei lavoratori LGBTQ+, a nascondere la loro identità.

L'obiettivo della campagna di quest'anno è quindi quello di porre l'attenzione sull'inclusione e la valorizzazione delle diversità sul posto di lavoro, per consentire ad ogni individuo di potersi esprimere liberamente per quello che è, nella sua unicità, liberando il proprio potenziale.

Parte I: consigli utili per creare un ambiente di lavoro inclusivo

1. EDUCARE Organizzare corsi di formazione e workshop per i dipendenti a tutti i livelli. Alcuni esempi di argomenti:

i. Comprendere pregiudizi e micro-aggressioni ii. L'uso di un linguaggio inclusivo e l'importanza dei pronomi iii. Come dimostrare di essere veri alleati iv. Spiegazione delle parole chiave (identità di genere, orientamento sessuale, ecc.)

2. DIMOSTRARE

a. Pubblicare le politiche sull'inclusione LGBTQ+, sulle pari opportunità, sulle molestie sessuali e sull’antidiscriminazione sul proprio sito web e condividerle con i nuovi assunti come parte del loro onboarding e periodicamente con tutti i dipendenti

b. Introdurre servizi inclusivi, come bagni no gender per i dipendenti

c. Offrire pari opportunità, come il congedo parentale per tutti i generi, orientamenti sessuali e unioni familiari

d. Includere nell'assicurazione medica dei dipendenti l'assistenza correlata alla transizione

e. Assicurarsi che la posizione dei brand e le comunicazioni di marketing della propria azienda siano inclusive nei confronti di tutte le identità di genere e orientamenti sessuali

3. CELEBRARE

a. Celebrare e partecipare a eventi chiave durante tutto l'anno come il PRIDE, il Giorno della Visibilità Trangender, Pride parade e Transgender Day of Remembrance (TDOR)

b. Predisporre materiali visivi a sostegno della comunità LGBTQ+ negli uffici, a partire dagli arredi (panchine arcobaleno), dai grafici (murales e poster), fino agli accessori e ai gadget di utilizzo quotidiano (porta badge, stickers Rainbow) ecc.