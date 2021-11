Pantene, iniziativa “Forti Insieme”: premiata la start up “Unobravo”

L’iniziativa “Forti Insieme” di Pantene e Chiara Ferragni premia la start up “Unobravo”

Si è tenuta ieri negli IBM Studios situati nel cuore della Milano hi-tech, la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Forti Insieme”, ideata da Pantene in collaborazione con Chiara Ferragni e il supporto di Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group.

L’iniziativa “Forti Insieme” è nata con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diversità di genere ed inclusione nell’ambito lavorativo e di dare un aiuto concreto alle start up femminili. Pantene e Chiara Ferragni hanno invitato le donne con un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna ad inviare la loro idea imprenditoriale. In palio un contributo complessivo di 75.000 euro, uno dei premi più grandi in un pitch per start up italiano finanziato da un’azienda.

Incentivare l’imprenditoria femminile oggi è più che mai necessario per risollevare il Paese su fondamenta più giuste e lungimiranti, stimolando la nascita e la crescita di nuove iniziative al femminile e creando nuove opportunità di occupazione per tutti. In Italia solo il 57% delle donne lavora, e nel mondo le donne imprenditrici sono solo il 35%. Eppure non è la vocazione imprenditoriale a mancare: l’85% degli italiani sono convinti che le donne portino un approccio diverso all’innovazione . Perché la leadership è una questione di talento, non di genere.

Lo dimostra il numero di candidature ricevute, 1609 application, un vero record per una Call destinata a startup al femminile. La giuria, composta da Pantene e Chiara Ferragni insieme ai partner dell’iniziativa, Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group, si è riunita a più riprese in quest’ultimo periodo per esaminare e valutare tutte le candidature ricevute, tra le quali sono stati decretati i 10 progetti finalisti presenti durante l’evento: Convforth, DonnexStrada, Duck Internship, Empethy, Factanza, IL3X, Me First, Needo, Unobravo e VoiceMed.

A salire sul podio, la start up Unobravo, l’innovativa piattaforma, che mette in diretto contatto pazienti e psicologi specializzati. Il team, guidato dal CEO Danila De Stefano, conta più di 1000 psicologi e psicoterapeuti. Unobravo si è distinta particolarmente per la crescita esponenziale, gli ottimi risultati che ha raggiunto in termini di numero di pazienti e psicologi coinvolti nella piattaforma online in pochissimo tempo e del suo impatto sociale. Unobravo si è aggiudicato ieri un assegno di 75.000 euro, un importante contributo che Danila De Stefano e la sua squadra utilizzeranno per finanziare l’attività di Digital Marketing per far conoscere a più persone possibili il loro servizio.

Valeria Consorte Vice President Beauty Care P&G Italia: “Il successo dell’ Iniziativa Forti insieme di Pantene e Chiara Ferragni, con il supporto di Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group, è legato alla rilevanza e attualità del tema del gender gap nel mondo lavorativo e del bisogno di aiuti ed azioni concrete. Lo straordinario numero di candidature ricevute, oltre 1600 in pochi mesi, da parte di start up guidate da CEO donna o con team a prevalenza femminile è segno del grande fermento in atto oggi nel mondo dell’imprenditoria femminile italiana. Bisogna continuare ad investire nell’imprenditoria femminile perchè una società più inclusiva è una società migliore. Ed ognuno deve fare la sua parte. L’azione di Pantene si unisce al più ampio impegno del la Procter & Gamble di investire a livello mondiale 10 miliardi di dollari nell’imprenditoria femminile entro il 2025”.

Chiara Ferragni: “Sono felice che con Pantene abbiamo fatto qualcosa di concreto per l’imprenditoria femminile. Spero che questa iniziativa possa essere presa d’esempio dalle donne di tutte le generazioni per inseguire caparbiamente i propri sogni”.

Danila De Stefano CEO Unobravo, vincitrice dell’iniziativa Forti Insieme: “Sono molto felice e grata per questo importante premio, che ci da ancora più slancio per continuare a lavorare e perseguire la nostra visione di abbattere lo stigma sui temi di salute mentale e rendere la psicologia più accessibile e vicina alle persone. Ritiro questo premio anche a nome di tutte le donne di Unobravo che costituiscono il 68% del nostro core team e il 93% dei nostri psicologi” .

Audrey Tcherkoff, Direttrice Generale, Women’s Forum for the Economy & Society: “La no stra società sta affrontando un gender gap inaccettabile: si calcola che serviranno 135 anni per re alizzare l’uguaglianza di genere. Sono convinta che un’attenzione particolare debba essere rivolta all’imprenditoria femminile: sono felice che come Women’s Forum abbiamo contribuito all’iniziativa Forti Insieme di Pantene e Chiara Ferragni per valorizzare i talenti femminili. Del resto, anche se condo il Barometro G20 del Women’s Forum, l’88% della popolazione sostiene misure a favore del finanziamento di idee imprenditoriali portate da donne. Saremo lieti di continuare ad essere partner di Forti Insieme, così da accompagnare questa dinamica positiva, sostenendo con forza le imprenditrici”.

Luigi Capello, CEO di LVenture Group: “Siamo convinti che la diversity sia un valore fondamentale per il successo delle startup e vogliamo supportare sempre più nuove imprese innovative che abbiano una forte componente femminile. La partecipazione record a Forti Insieme dimostra come tantissime imprenditrici italiane stiano sviluppando aziende innovative con grandi potenzia lità. Complimenti al team di Unobravo e a tutte le startup finaliste che operano in trend di mercato molto interessanti e hanno ottime prospettive di crescita”.