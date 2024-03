Pasqua 2024, Skyscanner svela le prossime destinazioni degli italiani

Vacanze pasquali, Skyscanner: molti italiani sono ancora in cerca della prossima meta

Skyscanner, piattaforma leader per la comparazione dei voli, ha svolto un'analisi interva con l'obiettivo di svelare le destinazioni più popolari per gli italiani in partenza quest’anno. Grazie all'enorme quantità di dati a sua disposizione, Skyscanner ha anche analizzato le tendenze di viaggio locali per gli italiani in partenza dalle principali città, tra cui Milano, Roma, Napoli, Bologna.

Come è emerso da una recente ricerca della piattaforma, il 94% dei viaggiatori italiani si dichiara desideroso di provare nuove destinazioni nel 2024, soprattutto se ciò consente loro di risparmiare sui costi. Non sorprende quindi che la ricerca di punta di questo periodo sia proprio la funzione "Ovunque" di Skyscanner, che mostra tutte le destinazioni disponibili in ordine di prezzo, dimostrando come i viaggiatori italiani rimangano flessibili sulla destinazione in base ai costi e cerchino costantemente ispirazione sui luoghi da visitare.

Per quanto riguarda i Paesi europei più cercati sulla piattaforma, la Spagna, con il suo clima gradevole e le sue destinazioni cittadine e balneari da sogno, si posiziona all’unanimità in cima alla lista dei desideri degli italiani per le vacanze pasquali. Lo confermano anche le ricerche locali con partenza da Milano, Roma, Bologna e Napoli. Seguono Francia, Regno Unito, Germania e Olanda.

Ci sono alcune variazioni curiose in termini di ricerche locali: ad esempio, da Milano, è il Regno Unito al secondo posto della lista, dopo la Spagna, seguito dalla Francia che chiude il podio, mentre i viaggiatori che partono da Roma e Napoli, invece, prediligono i Paesi Bassi e la Germania.

In termini di città, le destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani per un break pasquale includono Parigi, Londra e Barcellona. Chiudono la top 5 italiana Madrid e Amsterdam, con un volume di ricerche riconfermato anche a livello locale.

“La Pasqua rimane un periodo importante per i viaggiatori italiani e anche quest'anno sono in molti a pianificare una fuga, con le città europee in cima alla lista delle destinazioni. Per coloro che stanno pensando di prenotare in questi giorni, ci sono ancora molte offerte last minute a prezzi accessibili. Rimanere flessibili sugli orari di viaggio e sulle destinazioni aiuterà i viaggiatori a trovare i prezzi migliori, e gli strumenti di viaggio di Skyscanner (Ovunque, Mese intero, Avvisi di prezzo) sono tutti modi semplici per aiutarli a confrontare le opzioni e i costi", ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner.