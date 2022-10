World Pasta Day: da Heinz #bastapasta con il ketchup

World Pasta Day, con la campagna #bastapasta Heinz mette fine al 'crimine culinario' e lancia un nuovo concorso

Il 25 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Pasta Day! La pasta è sicuramente il piatto più amato dagli italiani tanto da conferirle il primato assoluto nella classifica dedicata ai peggiori crimini in cucina. Secondo la survey di YouGov, per l’82% degli italiani la pasta con il ketchup si classifica al primo posto dei più grandi delitti in cucina, seguita dal cuocere la pasta direttamente nell’acqua fredda (71%).

Se è facile però entrare in empatia con la povera e maltrattata pasta, nessuno sembra preoccuparsi del ketchup che, diciamocelo, non ha minimamente voglia di condividere il piatto con la pasta ed è a tutti gli effetti la seconda vittima di questo crimine. Chi se non Heinz, la salsa rossa più amata nel mondo, poteva prendere le difese del tomato ketchup?

“Nelle ultime settimane abbiamo provocato gli italiani mostrando la combinazione più odiata che unisce la pasta al ketchup”, sottolinea Fiamma Sinibaldi, Senior Brand Manager Salse Italia di Heinz. “Oggi, in occasione del Pasta Day, siamo qui per dichiarare la nostra posizione e prendere le difese del Tomato Ketchup Heinz e della pasta”.

Con la campagna #bastapasta, ideata dall’agenzia creativa TBWA, Heinz vuole mettere fine a questo orrore culinario a suon di ironia e anche a costo di adottare misure estreme come ad esempio far cambiare scaffale al Tomato Ketchup all’interno dei supermercati per tenere la pasta a debita distanza!

“Una campagna impattante e coraggiosa tutta italiana. Combattere l’unico unperfect match ci permette di mostrare come Heinz sia sinonimo di 'taste elevation' in tutto il mondo”, continua Fiamma Sinibaldi.

In occasione del World Pasta Day, Heinz presenta anche un nuovo concorso, il #bastapasta. In palio, la t-shirt limited edition con la scritta “Better Here Than On Pasta”, nata per far diventare un vero e proprio ambassador della campagna per dire insieme ad Heinz basta a chi mette il ketchup sulla pasta!