Pfizer riceve il Premio Minerva 2025 per il suo impegno nella parità di genere

Pfizer vince per la seconda volta il Premio Minerva 2025 per il suo impegno nella parità di genere e nella leadership femminile

Pfizer ha ricevuto per la seconda volta il Premio Minerva, un riconoscimento che celebra le aziende che valorizzano l'apporto delle donne nel mondo del lavoro, promuovono politiche di genere inclusive e favoriscono la leadership femminile. Dopo aver vinto nella precedente edizione, l'azienda è stata nuovamente premiata nella categoria Grandi Imprese. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 26 marzo 2025 a Roma, presso la suggestiva Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, ed è stata organizzata da Unindustria e Federmanager Roma con il supporto della Camera di Commercio.

Questo nuovo traguardo segna una fase importante nel lungo percorso di crescita culturale di Pfizer, che nel 2023 ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, successivamente rinnovata nel 2024. Nel corso dell'ultimo anno, l'azienda ha promosso una serie di iniziative concrete per rafforzare il proprio impegno verso l'inclusione e la parità di genere.

In particolare, Pfizer ha avviato il programma di formazione interna “#TolleranzaZero alle molestie - Insieme in azienda con rispetto”, che è diventato obbligatorio per tutti i neoassunti a partire da novembre 2024. L'azienda ha anche organizzato l'incontro formativo “Il punto di vista maschile nelle questioni di genere tra salute, lavoro e famiglia”, guidato da Claudio Nader, fondatore dell'Osservatorio Maschile, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Pfizer ha, inoltre, lanciato la campagna interna “StandWithHer” per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, coinvolgendo in particolare i colleghi maschi. Un altro passo importante è stato il corso sul linguaggio inclusivo, organizzato in collaborazione con la Federazione Relazioni Pubbliche Italiane (FERPI), rivolto ai dipendenti che comunicano quotidianamente con stakeholder interni ed esterni.

"Ricevere il Premio Minerva 2025 conferma la validità e il valore di questo percorso avviato ormai da anni, a livello nazionale e internazionale, per costruire un ambiente di lavoro più equo, inclusivo e rispettoso", ha dichiarato Barbara Capaccetti, Direttore Medico di Pfizer in Italia, durante la cerimonia di premiazione. "Da anni infatti lavoriamo sul work-life balance dei dipendenti, promuovendo le pari opportunità in azienda, ad esempio attraverso l’adozione di permessi di paternità di 50 giorni (in aggiunta a quanto previsto dalla legge) e tutta una serie di altri permessi e agevolazioni per colleghi e colleghe, come il rimborso per l’asilo nido in sede e il permesso per i caregiver".

Le iniziative lanciate nel 2024 si sono affiancate a quelle già in essere, che hanno permesso a Pfizer di raggiungere un equilibrio di genere nella leadership dell’organizzazione italiana. Grazie a questi sforzi continui, l’azienda ha raggiunto un importante obiettivo di parità di genere, rafforzando il proprio impegno verso un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso.