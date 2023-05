Piano City Milano, Amplifon apre la sua sede per il concerto di Lucas Debargue

Piano City Milano, Amplifon ospita il concerto del pianista Lucas Debargue

Amplifon ha accompagnato i partecipanti al festival Piano City Milano, rafforzando ancora una volta il proprio legame con la città di Milano. L’azienda, leader mondiale dei servizi e delle soluzioni per la cura dell’udito, ha infatti aperto le porte della propria sede in via Ripamonti 133, ospitando sabato 20 maggio il concerto del noto pianista francese Lucas Debargue.

L'evento va ad aggiungersi alla lunga lista di attività previste in occasione del “weekend della musica”, promosso e organizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano (con il sostegno del Ministero del Turismo e del Ministero della Cultura). Il festival Piano City Milano, giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione e ospitato dalla città venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio, ha visto la realizzazione di oltre 250 concerti in tutta Milano, coinvolgendo più di 300 artisti, che si sono esibiti in ben 140 location diverse.

Attraverso la sua musica e le sue interpretazioni personali, il pianista Lucas Debargue è stato in grado di interpretare il legame di Amplifon con il mondo della musica. Riscoprire i suoni e il loro impatto emotivo è proprio ciò che l'azienda tenta di fare, trasformando l'ascolto in un'esperienza completa e responsabile. Grande scoperta del XV° Concorso Čajkovskij di Mosca (2015) per la sua la visione artistica e la sua libertà creativa, Lucas Debargue ha offerto ai partecipanti una selezione di brani tratti dalle opere di Scarlatti e Chopin, trascinando il pubblico nota dopo nota.

“Con questa iniziativa, Amplifon rafforza il proprio legame con la musica, l’ascolto responsabile e la città di Milano, da dove l’azienda è partita nel 1950 per poi diventare una multinazionale quotata con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro", commenta Salvatore Ricco, Chief Commuication Officer di Amplifon. "Piano City Milano è una manifestazione unica nel suo genere e la musica è una delle emozioni dei suoni che Amplifon aiuta ogni giorno a riscoprire, migliorando la qualità di vita delle persone".