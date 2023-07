Pinko, un nuovo ciclo di workshop formativi per #PinkoTakeCare

#PinkoTakeCare: venerdì 7 luglio sarà ospitato nell’HQ di Pinko a Fidenza un ciclo di workshop guidato da Domenico De Masi

#PinkoTakeCare svela inediti orizzonti dell’espressione "prendersi cura". Il futuro del welfare promosso da Pinko si arricchisce di un programma di eventi formativi destinato a diventare parte integrante di un progetto di sostenibilità globale ed etica che include ambiente, persone e territorio. Ad animare la giornata di venerdì 7 luglio nell’HQ di Pinko a Fidenza sarà un ciclo di workshop guidato da Domenico De Masi, direttore della Scuola FQ di Cittadinanza e professore emerito di Sociologia del lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma, dove è stato preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Il Prof. De Masi ha studiato ad hoc per Pinko i seminari "Creatività in azienda" e "L’evoluzione dell’estetica e i suoi rapporti con l’industria", a cui parteciperanno dipendenti da tutto il mondo, partner e clienti wholesales. Da sempre impresa family & people oriented, Pinko sottolinea inoltre il suo impegno a supporto dei giovani, aprendo gli incontri agli studenti universitari.

Inaugurando il ciclo di seminari di #PinkoTakeCare, dalle ore 11:00 e per due ore, il workshop "Creatività in azienda" porterà dipendenti, collaboratori e studenti a discutere l’ideazione individuale e collettiva. La lezione sarà seguita da un dibattito attorno a quesiti quali: Come sta mutando il lavoro nel passaggio dall’era industriale a quella postindustriale? Perché serve sempre più creatività nelle imprese? Puntando sia sul ruolo chiave della formazione nell’alimentare il growth mindset della sua community, sia sulla creatività come elemento imprescindibile da sostenere e promuovere, Pinko darà ai partecipanti nuovi spunti per risolvere in modo creativo i problemi d’azienda, ma anche per migliorare stile e qualità del proprio lavoro e della propria vita.

La conversazione del pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30, prenderà avvio con il workshop "L’evoluzione dell’estetica e i suoi rapporti con l’industria". Per l’esperienza offerta da #PinkoTakeCare, il Prof. De Masi tornerà in qualità di relatore indagando come il valore di un prodotto non sia determinato solo da funzionalità e materiali, ma soprattutto dalla sua riconosciuta bellezza.

"Da sempre consideriamo lavoratori, collaboratori e nuove generazioni come parte della nostra famiglia. Programmiamo sulla base dei loro bisogni e questi eventi formativi ampliano #PinkoTakeCare, un progetto in cui ci impegniamo a riflettere i nostri valori e guardare oltre", ha spiegato Pietro Negra, presidente e amministratore delegato di Pinko.

È infatti assieme alla Moglie Cristina Rubini che Pietro Negra ha dato vita a una realtà internazionale che affonda le sue radici in una storia familiare italiana. Ed è proprio sotto la spinta dei fondatori e della seconda generazione della famiglia che è decollato #PinkoTakeCare. Lanciato in modo pioneristico quasi 20 anni fa con la creazione di un asilo, programmi legati alla salute e check-up medici, è oggi più inclusivo che mai grazie a una formazione a 360°, benefit incrementati, incentivi per crescite interne e attenzione ai bisogni dei singoli con soluzioni personalizzate.