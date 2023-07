Piquadro approva il bilancio 2023 e distribuisce un dividendo di € 5 milioni

Piquadro, approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2023

L’Assemblea degli Azionisti di Piquadro S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2023 e la distribuzione agli Azionisti di un dividendo unitario di Euro 0,104115 Euro, per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro (tenuto conto del numero di azioni ordinarie Piquadro in circolazione pari a 48.023.522, e delle n. 1.976.478 azioni proprie pari al 3,9530% del capitale sociale della stessa detenute da Piquadro alla data odierna). Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 2 agosto 2023 (record date il giorno 1° agosto 2023 mediante stacco della cedola n. 14 in data 31 luglio 2023). Gli Azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile, esclusivamente presso i rispettivi intermediari.

Politica di Remunerazione

L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l’esercizio che chiuderà al 31 marzo 2024 illustrativa della Politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei membri del collegio sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, commi 3 bis e 6, del TUF. L’Assemblea inoltre si è espressa in senso favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al suddetto articolo 123-ter, comma 4, del TUF.

Acquisto di Azioni Proprie

L’Assemblea ha approvato inoltre di:

- di revocare la precedente autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 25 luglio 2022;

- autorizzare l’acquisto di azioni ordinarie della Società, in una o più tranches, sino al numero massimo consentito dalla legge, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle possedute da società controllate.

Gli acquisti potranno essere effettuati, a norma dell’art. 2357, comma primo del codice civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, con conseguente riduzione, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma terzo del codice civile, del patrimonio netto di eguale importo tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo. In occasione dell’acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta o conferimento, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.