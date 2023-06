Piquadro: bilancio consolidato al 31 marzo 2023 pari a 175,6 mln

Continua la crescita di Piquadro: il bilancio consolidato al 31 marzo 2023 segna un incremento del fatturato del 17,5%

Piquadro, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio relativo all’esercizio 1° aprile 2022 – 31 marzo 2023 e il bilancio consolidato al 31 marzo 2023. Il Bilancio consolidato chiuso al 31 marzo 2023 ha registrato un fatturato pari a 175,6 milioni di euro, in incremento del 17,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 149,4 milioni di Euro.

L'esercizio ha registrato una crescita significativa sia a livello di fatturato che di performance economica nonostante un contesto internazionale volatile ed ancora contrassegnato da criticità sistemiche. Il Gruppo ha saputo comunque superare le situazioni emergenti ed ha continuato a valorizzare innovazione e sviluppo nei suoi tre brand ritornando ad esprimere crescita e profittabilità. Nell'attuale incerto scenario economico il management del Gruppo confida di continuare nel percorso di crescita facendo leva sulla profonda solidità finanziaria e patrimoniale, sul costante impegno nella ricerca e sviluppo al fine di migliorare ulteriormente l'attuale profittabilità del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Piquadro proporrà alla prossima Assemblea, fissata per il 20 luglio 2023, la distribuzione di un dividendo di euro 5 milioni a pagamento di importo unitario da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto delle azioni proprie. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 2 agosto 2023 (record date il giorno 1° agosto 2023 mediante stacco della cedola n. 14 in data 31 luglio 2023).

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nell’esercizio fiscale 2022/2023 chiuso al 31 marzo 2023 risultano pari a 76,2 milioni di euro in aumento del 18,7% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2022. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 18,3% e quelle nel canale DOS una crescita del 24,5%. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nell’esercizio fiscale 2022/2023 chiuso al 31 marzo 2023 risultano pari a 31,0 milioni di euro in aumento del 23,4% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2022. Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 24,2% e quelle nel canale DOS una crescita del 31,7%.