Gruppo Piquadro, fatturato consolidato pari a €40 mln: +27,4%

Piquadro: comunicato il fatturato relativo al quarto trimestre (gennaio – marzo 2022) e all’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022

Piquadro S.p.A, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, comunica i dati di fatturato consolidato relativi all’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 ed in particolare i dati di fatturato consolidato relativi al quarto trimestre dell’esercizio (gennaio marzo 2022 - Q4).

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro relativo al quarto trimestre dell’esercizio (gennaio-marzo 2022) è pari a 40,0 milioni di Euro, in aumento del 27,4% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 31,4 milioni di Euro.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaio- marzo 2022) risultano pari a 19,2 milioni di Euro in aumento del 45.7% rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio fiscale 2020/2021. Il canale wholesale ha registrato un incremento del 42,0% e il canale DOS una crescita dell’88,2%.

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaio- marzo 2022) risultano pari a 6,5 milioni di Euro in aumento del 25,7% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno fiscale 2020/2021.Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 10,6%, il canale DOS una crescita del 111,7% ed il canale e-commerce un incremento dello 0,9%.

I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaio- marzo 2022) risultano pari a 14,3 milioni di Euro in aumento del 9,8% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno fiscale 2020/2021.Il canale wholesale ha registrato un incremento del 5,0% e il canale DOS una crescita del 22,5%.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaio-marzo 2022), un fatturato di 20,6 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 51,4% del fatturato totale di Gruppo (44,1% delle vendite consolidate dello stesso periodo dello scorso anno fiscale) in aumento del 48,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021.

Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato nel quarto trimestre dell’esercizio (gennaio-marzo 2022) un fatturato di 18,0 milioni di Euro pari al 45,0% del fatturato totale di Gruppo (48,7% delle vendite consolidate dello stesso periodo dello scorso anno fiscale) in aumento del 17,7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021.

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro per l’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 è pari a 149,4 milioni di Euro, in aumento del 31,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 113,5 milioni di Euro.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nell’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 risultano pari a 64,2 milioni di Euro in aumento del 37,8% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 29,9%, il canale DOS una crescita del 67,9% ed il canale e-commerce un incremento del 2,4%.

Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi registrati nell’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 risultano pari a 25,1 milioni di Euro in aumento del 30,1% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021.Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 16,1%, il canale DOS una crescita dell’80,4% ed il canale e-commerce un incremento del 16,9%.

I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel registrati nell’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 risultano pari a 60,1 milioni di Euro in aumento del 26,3% rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021.Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all’analogo periodo chiuso al 31 marzo 2021; il canale wholesale ha registrato un incremento del 32,9%, il canale DOS una crescita del 27,9% ed il canale e-commerce un incremento del 6,5%.

Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 31 marzo 2022, un fatturato di 69,3 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 46,4% del fatturato totale di Gruppo (43,9% delle vendite consolidate al 31 marzo 2021) in aumento del 39,0% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato, al 31 marzo 2022, un fatturato di 74,7 milioni di Euro, pari al 50,0% delle vendite consolidate (50,9% delle vendite consolidate al 31 marzo 2021) in aumento del 29,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2020/2021. Nell’area geografica extra europea (denominata “Resto del mondo”) il Gruppo Piquadro ha registrato, al 31 marzo 2022, un fatturato di 5,4 milioni di Euro, pari al 3,6% delle vendite consolidate (5,2% delle vendite consolidate al 31 marzo 2021). “I dati di fatturato dell’ultimo trimestre come anche quelli dell’intero esercizio sono molto positivi per tutti e tre i marchi” commenta Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. “Il marchio Piquadro, il più impattato dalla pandemia in quanto focalizzato sul travel and business, è proprio quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni con un incremento di fatturato del 37,8% attestando la validità della strategia in atto volta ad ampliare i valori e il mondo di riferimento

del brand. Molto positivo il risultato di fatturato della Maison Lancel che vede un incremento del 26,3% e che, all’interno del Gruppo, era stato il meno colpito dalla pandemia. Particolarmente importanti sono state le crescite del canale DOS per tutti e tre i marchi, a partire dal +80,4% di The Bridge, confermando il trend di un ritorno del consumatore all’acquisto in negozio. La solida generazione di cassa e la posizione finanziaria netta positiva completano un quadro che ci consente, pur in condizioni di grande incertezza, di essere positivi sull’andamento futuro dei tre brand.”