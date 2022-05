Piquadro, Francesco Giovagnoni nuovo direttore generale

Piquadro, Giovagnoni: "Sono molto orgoglioso ed emozionato per la nuova sfida. Un momento decisivo per i nostri tre brand"

Francesco Giovagnoni è il nuovo direttore generale del Gruppo Piquadro. L'annuncio arriva direttamente dalla società di Gaggio Montano, in provincia di Bologna, attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel. Giovagnoni è un manager con alle spalle esperienze nel mondo luxury, in Sara Lee, Bulgari, DBApparel, Damiani e Campo Marzio.

"Sono molto orgoglioso ed emozionato per la nuova sfida, ha detto, e ho accolto con grande entusiasmo la proposta ricevuta dal gruppo. Questo è un momento decisivo per i nostri tre brand, ovvero Piquadro, The Bridge e Lancel, e ci sono tutte le premesse per fare qualcosa di veramente importante, a partire dall'espansione geografica internazionale, continuando con la valorizzazione dell'heritage e del savoir-faire tutto italiano, fino all'attenzione che riponiamo su performance e sostenibilità. Sono certo che sapremo affrontare la situazione di mercato ancora incerta, superando velocemente ogni difficoltà”.