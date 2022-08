Piquadro, nel trimestre l'utile balza a 32 milioni in rialzo del 47,2%

Piquadro, Palmieri (presidente e Ceo): "Nonostante il periodo storico siamo soddisfatti della performance e continuiamo a investire con fiducia"

L'italiana Piquadro, marchio leader nella produzione e vendita di prodotti di pelletteria per il lavoro e il tempo libero, ha chiuso il chiuso il primo trimestre dell'anno con un fatturato consolidato di 32 milioni di euro, in crescita del 47,2% rispetto al periodo aprile-giugno del 2021.

Nel dettaglio, l'azienda guidata dall'imprenditore Marco Palmieri ha avuto ricavi pari a circa 11,8 milioni di euro in crescita del 36,4%. L'entrata più consistente è arrivata da Maison Lancel che ha registrato ricavi pari a 14,6 milioni, mentre The Bridge ha chiuso il trimestre a 5,6 milioni, in crescita del 52,3%.

A livello geografico la Germania ha trainato i ricavi europei, in crescita del 59,7%, per un totale di 18,9 milioni. In Italia sono stati pari a 12,4 milioni di euro, in rialzo del 38,3%, mentre nel resto del mondo non hanno toccato la soglia del milione: 700mila euro, in discesa del 22%.

La posizione finanziaria netta del gruppo al 30 giugno 2022, è risultata negativa e pari a 37,7 milioni di euro rispetto a -47,1 milioni al 30 giugno 2021. L'impatto dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 52,8 milioni con segno negativo (impatto negativo pari a circa 51,8 milioni al 30 giugno 2021).

La posizione finanziaria netta adjusted è positiva e pari a circa 15,1 milioni, in aumento di 10,4 milioni rispetto ai 4,7 milioni al 30 giugno 2021, nonostante l'acquisto di azioni proprie per un importo di 1,6 milioni.

"Archiviamo con soddisfazione un primo trimestre senz'altro positivo", commenta Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del gruppo. "Oltre a incrementi di fatturato superiori alle aspettative per tutti e tre i marchi del gruppo, registriamo un'ottima generazione di cassa e un conseguente notevole miglioramento della posizione finanziaria netta. Siamo quindi molto soddisfatti delle performance e, nonostante l'incertezza della situazione economica generale, continuiamo ad investire con fiducia", ha aggiunto Palmieri.