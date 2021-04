Post Covid. Webinar Well-tech: come mantenere una mente sana in un corpo sano

Demetra Life, la startup Well-tech ha lanciato una community, un sito web e un’app sugli stili di vita salutari, con l’offerta di programmi personalizzati realizzati da professionisti selezionati. All’incontro interverranno Diego Civitillo, Presidente X Municipalità Napoli, Vincenzo Barretta Dir. Scientifico Centro Noesis, Claudio Cimmino Presidente ACSI Campania (Associazione Centri Sportivi Italiani), Danilo Trivisano, ingegnere esperto in Green Economy e Stefano Sorrentino, CEO e fondatore di Demetra Life. L’evento sarà anche un momento di confronto in cui verranno proposte idee e soluzioni per rimettere in moto sul piano economico, sia locale sia nazionale, l’intera filiera dello sport, del benessere, della salute e dell'ambiente.

Come mantenere una mente sana in un corpo sano e rilanciare con strumenti nuovi la filiera del benessere. Sono questi i temi al centro del webinar gratuito “E-Wellness: una risposta agli effetti della pandemia?”, organizzato per martedì 13 aprile alle ore 18.30. Qui il link per iscriversi

Demetra Life - Equity crowdfunding

Demetra Life ha iniziato con successo una campagna di crowdfunding sulla piattaforma CrowdFundMe

(qui il link alla pagina).

Demetra Life è l’unica piattaforma che integra un sistema tecnologico, basato su algoritmi proprietari, con l’assistenza di professionisti selezionati (personal trainer, nutrizionisti e life coach) in grado di guidare l’utente instaurando un rapporto personalizzato e non mediato.

Demetra Life nasce dalla passione di un gruppo di professionisti della salute e del benessere. Ognuno, con la propria esperienza, porta all’interno della community il suo sapere e le sue competenze per aiutare chiunque lo desideri a modificare le piccole abitudini di ogni giorno e raggiungere uno stato di benessere fisico e mentale che duri nel tempo.La piattaforma di Demetra Life, ad oggi fruibile attraverso un’applicazione mobile, oltre che per gli utenti finali è disponibile anche in modalità B2B per i professionisti del wellness che possono così seguire i propri clienti anche senza presenza fisica. Un’esigenza che ha iniziato a manifestarsi già da diversi anni, ma che, con le restrizioni per l’emergenza Covid, ha subito una fortissima accelerazione.

Il modello di business per gli utenti è “freemium”: gratuito per la profilazione e l’erogazione di diete ed esercizi quotidiani, e a pagamento, con la sottoscrizione di abbonamenti mensili “flat”, per le interazioni one-to-one con i professionisti di Demetra Life. Per l’utilizzo di Demetra Life in modalità B2B da parte di professionisti esterni è previsto un canone mensile “flat”, indipendentemente dal numero di clienti del professionista. In un mercato, quello del Wellness, che in Italia vale complessivamente 37 miliardi di euro (analisi Philips), Demetra Life è l’unica piattaforma che offre un approccio olistico (fitness, nutrizione, motivazione), laddove i competitor si focalizzano su un solo segmento. Il piano di sviluppo prevede investimenti nello sviluppo della tecnologia di IA, nell’allargamento del team di professionisti e nell’incremento delle attività di comunicazione.

L’offerta di Demetra Life è l’unica che consente agli utenti di programmare il miglioramento del proprio benessere in modo integrato. Demetra Life, infatti, offre supporto ai suoi utenti nei tre segmenti del Wellness più significativi a livello globale (insieme valgono 930 miliardi di dollari secondo il Global Wellness Institute): Fitness Activity, Mental Wellness e Healthy Nutrition. Tutte le piattaforme che offrono servizi wellness a distanza, invece, sono specializzate in uno solo di essi.