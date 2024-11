Poste Italiane al fianco della Colletta Alimentare: 200 mezzi per sostenere la raccolta

Poste Italiane sostiene la 'Giornata Nazionale della Colletta Alimentare': 200 mezzi aziendali per il trasporto degli alimenti donati

Poste Italiane si unisce al Banco Alimentare Onlus nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si terrà sabato 16 novembre. Per l’occasione, l’azienda metterà a disposizione circa 200 mezzi aziendali su tutto il territorio nazionale, contribuendo al trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti all’iniziativa. Questo supporto logistico testimonia il forte impegno sociale di Poste Italiane e la sua dedizione verso i valori di inclusione e solidarietà che guidano la sua azione nelle comunità.

L’evento, giunto alla 28ma edizione, rappresenta un appuntamento importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla povertà e invitare i cittadini a fare la spesa per chi ne ha bisogno. Dal 1997, la Colletta Alimentare è un’iniziativa di solidarietà diffusa, un’occasione in cui le persone possono contribuire direttamente all’assistenza di coloro che vivono in condizioni di difficoltà economica. Quest’anno, la Colletta si svolgerà in più di 11.600 supermercati in tutta Italia, dove oltre 150.000 volontari del Banco Alimentare, facilmente riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare prodotti a lunga conservazione, tra cui olio, legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno e carne in scatola, oltre ad alimenti per l’infanzia.

Gli alimenti donati saranno poi distribuiti grazie alla rete di 7.600 organizzazioni partner del Banco Alimentare, tra cui mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto e unità di strada, che forniscono sostegno a circa 1.790.000 persone.