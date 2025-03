Poste Italiane racconta il lavoro e la passione della postina Cristina a Cento

Poste Italiane svela la passione e l'impegno della postina Cristina a Cento, tra tradizione e innovazione

A Cento, una piccola città ricca di storia, Cristina, portalettere di Poste Italiane da tre anni, ci guida alla scoperta del suo lavoro quotidiano e della città che l’ha accolta. “Questa è la Rocca di Cento, una delle meraviglie della città. Oggi vi porto con me per mostrarvi la bellezza del nostro centro e la passione che la gente mette in tutto ciò che fa”, racconta Cristina mentre passeggia tra le vie cittadine.

Cento, famosa per la sua tradizione carnascialesca, è anche una città che vive di quotidianità e impegno, come quello che Cristina mette ogni giorno nel suo lavoro per Poste Italiane. “Mi sento parte di questa comunità, dove ogni angolo ha una storia da raccontare”, continua, fermandosi davanti alla statua di Guercino e al Palazzo del Governatore.

Il Carnevale di Cento è, senza dubbio, uno degli eventi più conosciuti della città, ma dietro a questa festa ci sono mesi di preparazioni. Artigiani e creatori lavorano per portare in strada i leggendari carri allegorici, frutto di un impegno che inizia mesi prima e che si conclude solo all'ultimo minuto. “Ci vogliono 8-9 mesi di lavoro, ma il risultato ripaga ogni sforzo”, raccontano gli artigiani. Il lavoro di Poste Italiane si inserisce perfettamente in questo scenario, portando il servizio di recapito con precisione e affidabilità, proprio come ogni altro aspetto della vita a Cento. Cristina conclude: “Lavoro con orgoglio per Poste Italiane, una realtà che è parte integrante della comunità e della tradizione della città".